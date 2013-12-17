فاجعه بزرگ اجرایی نشدن مرخصی زایمان زنان/ استفاده از بانوان در سمتهای دولتی به تعداد انگشتان دست است

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت ملاوردی عصر امروز با حضور در دانشکده خبر به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

وی ابتدا درباره منشور حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی یکی از برنامه‌ های دولت تدبیر و امید است که در 100 روز آغاز به کار دولت در سامانه برای نظرسنجی از افکار عمومی قرار گرفت. بندی که برای زنان در این منشور آمده است هم‌ ردیف با کهنسالان و کودکان است که این مسئله مورد نقد هم ما بوده و از صاحب‌نظران خواسته‌ایم در این مورد اظهار نظر کنند.

ملاوردی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص علت عدم به کارگیری زنان در دولت یازدهم در مقایسه با دولت احمدی نژاد، تاکید کرد: دیدگاه انتقادی خود نسبت به این موضوع را به دولت مطرح و تاکید کردیم پلهای ساخته شده خراب شد. رئیس‌جمهور توصیه جدی‌ به اعضای کابینه کرده‌اند که از معاونت زن استفاده کنند اما این توصیه هم جدی گرفته نشد و استفاده از بانوان در معاونت‌ های وزارتخانه‌ ها به تعداد انگشتان دست می‌رسد.

دانشجوی دیگری از معاون رئیس جمهور در امور زنان، در خصوص افزایش اعتیاد در میان بانوان پرسید که ملاوردی در این باره، اظهار داشت: در دومین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع مورد بررسی قرار گرفت؛ طی تفاهم‌ نامه‌ ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروهی برای زنان بهبود یافته از اعتیاد پیشنهاد شده تا این زنان پس از رهایی از اعتیاد پایداری داشته باشند و به زندگی سالم ادامه دهند.

وی با بیان اینکه 62 درصد زنان معتاد متأهل هستند، خاطرنشان کرد: 10 درصد طلاق‌‌ ها ریشه در اعتیاد دارد. با توجه به اینکه طلاق افزایش پیدا کرده و مسئولان نگرانی‌ هایی در این زمینه دارند، تیر انتقادات روانه ما است در حالی که این مسئله خیلی مربوط به حوزه ما نمی‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اجرایی شدن بندهای منشور حقوق شهروندی، اظهار داشت: اگر این منشور به صورت لایحه و قانون، تصویب شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد؛ منشور حقوق شهروندی در دنیا مرسوم نیست در صورتی که منشور حقوق بشر و دیگر منشورها وجود دارد.

دانشجوی دیگر از معاون رئیس جمهور در خصوص تفاوت قانون اساسی با منشور حقوق شهروندی پرسید که ملاوردی در این باره، یادآوری کرد: قانون اساسی به رابطه مردم با نظام و رابطه نظام با مردم تاکید دارد، در حالیکه منشور حقوق شهروندی تعریف خاص خود را دارد.

وی همچنین به پرسش دانشجوی دیگری درباره افزایش مدت زمان مرخصی زایمان زنان پاسخ داد و گفت: مرخصی زایمان زنان به مدت 9 ماه از مصوبات دولت گذشته و در واقع ناقص الخلقه به دنیا آمد به این دلیل که اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته نشد.

ملاوردی تاکید کرد: این قانون به دستگاهها ابلاغ شده اما به دلیل برخی مشکلات اجرایی نشد و اگر این امر صورت نگیرد فاجعه ای اتفاق می افتد.

به گزارش مهر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسش دانشجویی درباره علت ایجاد رشته تک جنسیتی برای مردان و زمان پذیرش دانشجویان زن در این رشته ها با شوخی به این دانشجو، گفت: انشاءالله صد سال آینده؛ اما در برنامه هایمان قرار دارد.