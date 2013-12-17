بحران ترافیکی اردبیل در سال آینده جدی است/ جریمه ها کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای کنترل و نظارت بیشتر بر امور ترافیکی شهر اردبیل افزود: اگر وضعیت ترافیک مرکز شهر اردبیل به شکل کنونی تداوم یابد، طی سال آینده در زمینه کنترل ترافیک در این مناطق با بحران روبه رو خواهیم شد.

وی برقراری محدویت ترافیکی در محدوده مرکز شهر اردبیل را از مهمترین راهکار در زمینه کاهش ترافیک این مناطق دانست و یادآور شد: باید برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر هزینه کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم.

شهردار اردبیل در این راستا از اقدامات صورت گرفته برای اجرای برنامه های مدیریت ترافیک در کوتاه مدت و تا زمان اجرایی شدن کامل طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری و همچنین از آمادگی شهرداری اردبیل جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با راهنمایی و رانندگی در زمینه آموزش های ترویج فرهنگ ترافیکی خبر داد.

وی زمینه سازی و تلاش برای ترویج فرهنگ مناسب ترافیکی را وظیفه ای مشترک بین راهنمایی و رانندگی و شهرداری عنوان کرد و متذکر شد: توجه به مقوله ترافیک و فرهنگ ترافیکی در اولویت برنامه ها و همکاری ما با صدا و سیمای مرکز استان خواهد بود.

بدری توقف ماشین آلات سنگین در محدوده شهر را از جمله معضلات اردبیل اعلام کرد و گفت: در هیچ یک از شهرهای کشور شهرداری ها مسئول واگذاری زمین جهت پارک خودروهای سنگین در خارج از محدوده شهری نیستند، بنابراین دستگاه های مرتبط باید نسبت به تعیین زمین معوض برای این امر اقدام کنند.

وی از تصمیم شهرداری برای استفاده از تابلوهای استاندارد و مناسب راهنمای مسیر در تقاطع ها و معابر شهر خبر داد و عنوان کرد: استفاده از پیشانی پل های سواره رو و پیاده رو برای نصب تابلوهای راهنمای مسیر جهت جبران کمبودهای موجود در دستور کار شهرداری اردبیل می باشد و تصمیم داریم حدودا تعداد چهار تابلوی استاندارد دیگر از نوع تابلوهای دروازه ای در تقاطع های مهم شهر نصب کنیم.

شهردار اردبیل برنامه ریزی برای اصلاح هندسی تقاطع های مصوب شورای ترافیک، نصب دوربین ویژه کنترل تخلفات رانندگی در چهارراه امام (ره) و تقاطع های مهم شهر، برف روبی به موقع معابر و نمک پاشی پل های روگذر در مواقع بارش برف و همچنین ساماندهی میوه فروشان سیار را از دیگر برنامه های در حال اجرا و پیش بینی شده شهرداری اردبیل برای کمک به بهبود وضعیت ترافیکی شهر برشمرد.

افزایش جریمه به تنهایی قادر به رفع مشکلات ترافیکی نیست

رئیس پلیس راهور استان اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در جامعه در زمینه کنترل ترافیک افزود: اگر اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی در این رابطه جدی گرفته نشود، استفاده از ابزار بازدارنده جریمه هرچند با ارقام بالاتر هم در کنترل ترافیک مؤثر نخواهد بود.

سرهنگ علی مریخی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد هستیم تابلوهای تبلیغاتی شهری در معابر با سد دید مناسب چراغ های راهنمایی و رانندگی موجب تشدید ترافیک می شود، رفع این قبیل موانع را ضروری خواند و اختصاص بخشی از ظرفیت اطلاع رسانی در تابلوها و بیلبوردهای شهری به امر فرهنگ سازی در زمینه ترافیک همچون تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بستن کمربند ایمنی و ... را خواستار شد.

وی اقدامات مشترک صورت گرفته بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی در برخی کلانشهرها در زمینه آموزش عمومی مباحث ترافیکی را یادآور شد و تصریح کرد: در اردبیل نیز می توانیم با هماهنگی های لازم نسبت به برگزاری چنین دوره های آموزشی برای عموم شهروندان اقدام کنیم.