وقف خردمندانه عامل رشد جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوادی آملی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیران کل این سازمان که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با اشاره به حدیثی از امام معصوم که وقف صدقه جاریه است، گفت: باید در بحث وقف، واقف دارای همت و اندیشه بلند باشد که در این صورت وقف او نیز صدقه جاریه خواهد بود ولی اگر در وقف، همت کوتاه باشد نگرش به صدقه جاریه هم کوتاه خواهد بود.
وی با بیان اینکه وقف، صدقه جاریهای است که انسان را به مقامات بالاتر میبرد، اظهار داشت: باید این فرهنگ را به درستی در جامعه ترویج کرد و به مردم شناساند؛ چرا که وقف اگر خردمندانه باشد میتواند جامعه و مردم را بالا ببرد.
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: واقفان بدانند که اگر زمینی را وقف کنند بهتر است از آنکه یک خانه را وقف کنند زیرا در صورت نخست دست متولی برای بهرهبرداری متناسب با نیازهای روز باز خواهد بود.
آیت الله جوادی آملی وقف را عامل احیای املاک، داراییها و اقتصاد جامعه دانست و تصریح کرد: آن عملی که انسان از خود به یادگار بگذارد و مردم از آن نفع ببرند صدقه جاریه است و پس از مرگ هم ثوابش به واقف یا فردی که آن عمل را بنا نهاده میرسد.
وی با اشاره به اندیشه بلند و همت عالی سید مرتضی در زمینه وقف اذعان داشت: کار سید مرتضی در بهوجود آوردن حوزه علمیه نجف، محصول اندیشه بلند و همت عالی ایشان بود؛ سید مرتضی حوزهای بنا نهاده که سالها پس از او طلاب علوم دینی و تمام جامعه از آن بهرهمند میشوند و اگر این حوزه نبود، امروز بسیاری از مسائل دینی و کتابهای فقهی و اصولی هم نوشته نشده بودند.
این مرجع تقلید شیعیان با توصیه به مسئولان حاضر در جلسه مبنی بر سوق دادن جامعه به سمت وقفهایی با همت عالی، ابراز داشت: باید واقفین را به وقف در زمینههای همچون کشف درمان بیماریهای صعب العلاج و یا تحقیق در زمینههای مبانی فقهی و اصولی جدید هدایت کرد تا دانشمندان و محققین بهره مند از این وقف، بتوانند با کشفیات خود آبروی نظام اسلامی را حفظ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده به طرح تحول اقتصادی وقف اشاره کرد و گفت: در این طرح ما نیازمند فرهنگسازی عمومی هستیم و روحانیون بهترین و مهمترین رسانه در میان جامعه دینی هستند و میتوانند فرهنگ وقف را به خوبی تبیین کنند؛ و روحانیون در این میان باید با ترویج وقف منفعتی، زمینه تحول اقتصادی وقف را فراهم سازند.
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