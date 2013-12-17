حماسه 9 دی خط بطلانی بر نقشه های دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه برنامه ریزی سه شنبه بعد از ظهر که در استانداری البرز برگزار شد معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار به همراه برخی اهالی رسانه گرد هم آمدند..

حجت‌الاسلام محمدرضا صداقت‌زاده در این جلسه اظهار داشت: برنامه ریزی های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به نظام اسلامی با آگاهی مردم نقش بر آب می شود زیرا مردم اصل ولایت فقیه را هیچ وقت فراموش نمی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: دشمنان اسلام باید بدانند که مردم ایران اسلامی بیدارتر از همیشه و با گوش دادن به فرمایشات مقام معظم رهبری به آنها اجازه نخواهند داد به مقاصد پلید خود برسند.

صداقت زاده با اشاره به حماسه 9 دی یادآور شد: حماسه 9 دی برای چندمین بار اقتدار، عزت و ولایتمداری مردم ایران را به جهانیان اثبات کرد، و حضور پرشور مردم ایران در این حماسه نشان داد که انقلاب اسلامی در باور مردم ریشه دارد و همچنین مردم مقام معظم رهبری را به عنوان سکاندار نظام اسلامی قبول دارند.

معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز افزود: حمایت قاطع مردم از ولایت فقیه یکی از ماندگارترین ارزشها در تاریخ این سرزمین است.

صداقت زاده خاطرنشان کرد: سال 88 دشمنان با راه اندازی فتنه ای خواستند مشکلاتی به وجود آورند ولی مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی با حضور در حماسه روز 9 دی و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و پیروی از اهداف شهدای اسلام و آرمان های انقلاب یک بار دیگر نقشه هایشان را نقش بر آب کردند.

وی اظهار داشت: مدیران ومسئولان استانی و شهرستانی البرز باید برای بزرگداشت حماسه 9 دی تلاش خود را در ارائه برنامه های مختلف به خرج دهند.

در ادامه جلسه مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری البرز تاکید کرد: کتاب انقلاب اسلامی را که ورق بزنیم پر است از رشادت ها و حماسه های که مردم ایران اسلامی با آگاهی خلق کرده اند.

علی‌اکبر زارعی‌نژاد تصریح کرد: ملت ایران با پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه حماسه می آفرینند و به دشمنان ثابت کرده اند که اگر بخواهند در مقابل دین مردم ایران اسلامی بایستند مردم ایران نیز در مقابل کل دنیا خواهند ایستاد.

وی یادآور شد: در این شرایط برخی از افراد به دنبال رفع حصر خانگی سردمداران فتنه 88 هستند و این مسئله باید ریشه یابی شود .

زارعی نژاد در پایان افزود: از مردم فهیم استان البرز می خواهیم که با حضور در روز 9 دی ماه تلاش خود را برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن این برنامه ها انجام دهند و به دشمنان نشان دهند که ترویج فرهنگ اسلامی در خون ما در جریان است.