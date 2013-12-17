به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اقبالیان، ضمن تبریک به مناسبت 26 آذر روز ملی حمل و نقل و آغاز هفته حمل و نقل و ترافیک به دستاندرکاران صنعت حمل و نقل به ویژه تلاشگران عرصه مدیریت و برنامهریزی حمل و نقل و ترافیک کلانشهر قم، از اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز طرح دوچرخه شهری در شهر قم خبر داد و افزود: پس از راهاندازی خانههای دوچرخه در آبان ماه سال جاری و استقبال کمنظیر همشهریان گرامی از این طرح، در روز جمعه 29 آذر ماه همزمان با هفته حمل و نقل و ترافیک شاهد افتتاح رسمی خانههای دوچرخه خواهیم بود.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه امروزه با توجه به گسترش فعالیت وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل شهری و افزایش آلایندگیهای ناشی از این وسائل، نیاز به گسترش سیستمهای حمل و نقل پاک و انسان محور در شهرهای بزرگ بیش از هر زمانی احساس میشود گفت: شهرداری قم نیز در راستای ساختن شهری پاک، توان خود را به کار گرفته و با راهاندازی خانههای دوچرخه و ایجاد مسیرهای ایمن برای دوچرخهسواری سعی در اشاعه این فرهنگ رو به فراموشی و نیل به شعار شهروند سالم و شهر پاک دارد.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این خصوص گفت: پس از بررسی و کارشناسی در سطح مناطق و شوارع شهر قم به ویژه در هسته مرکزی و مستعد ترافیک شهر برای اجرای طرح دوچرخه شهری در نظر گرفته شد و با مشارکت بخش خصوصی تعداد 8 ایستگاه با ظرفیت اولیه 320 دوچرخه فعالیت خود را در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و هفت آغاز نمود و تا پایان سال نیز شاهد بهرهبرداری از 2 خانه دوچرخه دیگر در مناطق 6 و هشت و افزایش ظرفیت ایستگاهها خواهیم بود.
اقبالیان همچنین از برگزاری همایش دوچرخهسواری با عنوان "هوای پاک" و با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم خبر داد و افزود: این همایش به مناسبت هفته حمل و نقل و ترافیک با حضور علاقهمندان ورزش و دوچرخهسواری در بلوار پیامبر اعظم(ص) و با هدف افزایش تعامل شهروندان به استفاده از ظرفیت حمل و نقل پاک، انسان محور و غیر موتوری دوچرخه شهری در سفرهای درونشهری برگزار خواهد شد.
وی همچنین ضمن اعلام اختصاص مسیرهای ویژه تردد دوچرخه در سطح معابر شهر گفت: مطالعات و بررسیهای کارشناسی برای این مسیرها با مشارکت شهرداریهای مناطق در حال انجام بوده و در حال حاضر مسیرهای دوچرخهسواری در بلوار پیامبر اعظم(ص)، بلوار زائر، خیابان شهید لواسانی آمادهسازی شده و به بهرهبرداری رسیده است.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک در پایان دوچرخه شهری را سیستم حمل و نقلی پاک، ایمن، روان، سالم و ارزان قیمت برای سفرهای درونشهری شهروندان دانست و گفت: مبلغ ناچیز میزان کرایه دوچرخه و سهولت ثبتنام استفاده از امکانات این دوچرخهها از تسهیلات شهرداری قم برای همشهریان گرامی است تا بتوانیم گامی بزرگ را برای سلامت شهر و شهروندان قم برداریم.
