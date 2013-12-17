واردات کالا از بندر چابهار به رونق ناوگان حمل و نقل عمومی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجرد ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در صورت توسعه بندر چابهار و رسیدن به ظرفیت تخلیه 6 میلیون تن کالا در سال علاوه بر کاهش 50 درصدی در زمان و 25 درصد در هزینه ها به طور حتم این بندر با استقبال زیادی از طرف تجار کشورهای همسایه روبرو خواهد شد.

وی توسعه و رونق بیشتر ناوگان حمل و نقل عمومی در استان را ملزم به رونق هر چه بیشتر این بندر دانست و افزود: در صورت فراهم شدن پهلو گیری کشتی هایی با ظرفیت 100 هزار تن در این بندرشاهد تحول و توسعه بیشتر در ناوگان حمل و نقل عمومی و اشتغالزایی پایدار در استان خواهیم بود.

مجرد در این دیدار از استاندار سیستان و بلوچستان خواست تا به منظور حمایت از بخش حمل و نقل عمومی واردات برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز از جمله گندم و برنج از طریق این بندر انجام شود.

وی ادامه داد: موقعیت این استان در صحنه های جهانی از دیر باز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این استان به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب شناخته می شود.

وی با اشاره به موقعیت خاص این بندر و همچنین مصوبه هیئت وزیران در سال 84 به منظور فعال سازی و توسعه محور ترانزیت اظهار داشت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری اگر ترانزیت کالا از چابهار به میلک راه اندازی شود شرق کشور متحول می شود.

مجرد اظهار داشت: با توجه به ظرفیت هایی که در استان قرار دارد سرمایه گذاری مناسبی در این بخش انجام شده و درحال حاضر تعداد 240 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر در استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: از تعداد 10 هزار ناوگانی که در این بخش فعالیت دارند 65 درصد در بخش باری و 35 درصد در بخش مسافری فعالیت دارند.

مجرد عمر متوسط ناوگان مسافری در استان را 13 و نیم سال و عمر ناوگان باری را هشت و نیم سال عنوان کرد و افزود: این استان در کل کشور جوان ترین ناوگان عمومی را دارد.