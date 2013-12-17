نحوه برخورد با توافقنامه ژنو آزمونی برای صداقت غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار اعضای هیئت پارلمانی اروپا با بیان اینکه اسلام دارای یک نظام حقوقی بسیار غنی در زمینههای مختلف به ویژه حقوق انسان و کیفیت رابطه مردم و حکومت است، اظهار داشت: شناخت دستاوردهای این تفکر و نظام حقوقی غنی و پیشرفته برای اروپا و سایر کشورها بسیار مفید خواهد بود.
وی با انتقاد از برخی تلاشها برای سیاسی کردن موضوع حقوق بشر افزود: حقوق بشر در اصل یک موضوع اجتماعی است که با زندگی مردم ارتباط دارد آغشته کردن این مسئله با اغراض سیاسی اشتباه بزرگی است.
رئیس مجلس همچنین تداوم گفتوگوها میان تهران و اروپا را در مورد حقوق بشر بسیار مفید خواند که برای تقویت شناخت و ایجاد درک متقابل از یکدیگر و حل بسیاری از سوء تفاهمات ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با استقبال از تقویت ارتباطات و رایزنی میان ایران و اروپا، تصریح کرد: همکاری میان ایران و کشورهای اروپایی میتواند برای ایجاد امنیت و آرامش در شرایط حساس کنونی منطقه مفید باشد.
لاریجانی با اشاره به عدم پایبندی کشورهای غربی بر توافقات قبلی خود در زمینه هستهای با کشورمان و حمایت این کشورها از رژیم بعثی عراق در حمله به ایران، گفت: نحوه برخورد با اجرای توافقنامه اخیر ژنو آزمونی برای صداقت کشورهای غربی در مورد ایران خواهد بود.
وی تأکید کرد: کشورهای غربی نباید اشتباهات گذشته در نحوه برخورد با ایران را تکرار کنند.
رئیس مجلس با اشاره به مواضع اخیر مقامات آمریکایی در مورد این توافقنامه، یادآور شد: ادامه این قبیل رفتارها در مراحل آتی میتواند مشکلات مهمی ایجاد نماید.
وی با استقبال از توسعه مراودات و تبادل هیأت میان مجلس و پارلمان اروپا، خاطرنشان کرد: گسترش ارتباطات فیمابین میتواند بستر مناسبی برای تقویت همکاریها در سایر حوزهها ایجاد کند.
در این دیدار همچنین «کرونبرگ» رئیس هیئت پارلمان اروپایی ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، گفتوگوها و مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی را بسیار مفید و سازنده دانست و گفت: گفتوگوهای انجام گرفته باعث تقویت شناخت و درک از مواضع و دیدگاههای ایران نسبت به مسائل مختلف شد و امیدواریم این ارتباطات به نحوی روافزون و مستمری ادامه یابد.
وی مردم ایران را دارای تمدنی غنی و دیرینه خواند که همواره در راه صلح و آرامش تلاش کردهاند و افزود: در هر گفتوگویی میان ایران و اروپا باید به ارزشهای مذهبی و باورهای طرفین احترام گذشته شود.
«کرونبرگ» همچنین با ابراز خرسندی از توافق ایران با گروه 1+5 ابراز امیدواری کرد که با تقویت اعتماد میان طرفین، زمینه توافق نهایی در این موضوع ایجاد شود.
بنابراین گزارش؛ اعضای هیئت پارلمان اروپایی در این دیدار، همچنین با بیان اهمیت گسترش همکاریهای فیمابین، بر ایجاد مناسبات نزدیک و پیوسته میان مجلس شورای اسلامی و پارلمان اروپایی تأکید کردند.
لاریجانی در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا:
نحوه برخورد با توافقنامه ژنو آزمونی برای صداقت غرب است
رئیس مجلس در دیدار با هیئت اروپایی با تأکید بر اینکه نحوه برخورد با اجرای توافقنامه ژنو آزمونی برای صداقت غرب درباره ایران است، هشدار داد ادامه رفتارهای آمریکا در زمینه توافقنامه ژنو میتواند مشکلات مهمی ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار اعضای هیئت پارلمانی اروپا با بیان اینکه اسلام دارای یک نظام حقوقی بسیار غنی در زمینههای مختلف به ویژه حقوق انسان و کیفیت رابطه مردم و حکومت است، اظهار داشت: شناخت دستاوردهای این تفکر و نظام حقوقی غنی و پیشرفته برای اروپا و سایر کشورها بسیار مفید خواهد بود.
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