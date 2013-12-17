نمایندگی خانه مطبوعات غرب مازندران منحل نمی شود/ برگزاری انتخابات منطقه ای

حسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت مدیره خانه مطبوعات استان به هیچ وجه قصد انحلال نمایندگی غرب استان را ندارد و به لحاظ بعد مسافت و پیگیری امور خبرنگاران، وجود چنین دفتری را لازم و ضروری می داند.

وی اظهار داشت: از این رو برخلاف مصوبه هیئت مدیره که قرار بود اول انتخابات رابطان شهرستان و سپس انتخابات تعیین نماینده خانه مطبوعات غرب استان برگزار شود، در جلسه صبح امروز که با حضور احمد فقیه عضو خانه مطبوعات و ساسان شیخی نماینده دفتر خانه مطبوعات در غرب استان، برگزار شده بود، تصمیم بر آن شد که ابتدا انتخابات منطقه ای خانه مطبوعات و سپس انتخابات تعیین رابطان شهرستانها برگزار شود.

وی عنوان کرد: این تصمیم برای رفع دغدغه خبرنگاران غرب مازندران، احترام به خواسته آنان و تقاضای نماینده محترم شهرستانهای نوشهر و چالوس در مجلس و مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد استان، اخذ شده است.

مرتضوی یادآورشد: در این راستا و به جهت آنکه ثابت شود که هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران، قصد انحلال دفتر نمایندگی غرب استان را ندارد، ابتدا جلسه هم اندیشی و انتخابات با حضور خبرنگاران غرب مازندران برای تعیین نماینده دفتر نمایندگی خانه مطبوعات در منطقه برگزار می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران با بیان اینکه احمد فقیه عبداللهی عضو خانه مطبوعات از طریق تلفن و پیامک استعفایش را اعلام کرده است، گفت: قرار است این استعفا فردا بصورت کتبی ارسال شود و تاکنون درخواست کتبی ارائه نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه، اختلاف در خانه مطبوعات استان به ضرر اصحاب رسانه است، تصریح کرد: برخی تمایل دارند که نمایندگی خانه مطبوعات بصورت موروثی باشد درحالیکه مدیریت دراز مدت، آسیب زاست و خبرنگاران دیگر نیز حق دارند که برای نمایندگی خانه مطبوعات کاندیدا شوند.

مرتضوی با اشاره به اینکه برخی شیطنت ها و اختلاف اندازیها به ضرر اصحاب مطبوعات است، عنوان کرد: به هیچ وجه قصد انحلال نمایندگی خانه مطبوعات در کار نیست و نیاز است همکاران و دوستان در غرب استان به این مسئله توجه داشته باشند.