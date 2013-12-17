به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر سه شنبه در نشستی با معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در دفتر خود بر ضرورت ساماندهی هیئت های مذهبی فاقد مجوز تاکید کرد و گفت: گاهی اوقات برخی از هیئت های فاقد مجوز مشکل ایجاد می کنند.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری ولی فقیه در مسائل دینی برای ما اهمیت زیادی دارد افزود: مقام معظم رهبری به مسائلی همچون عفاف و حجاب، فرق و انحرافات و فقر زدایی از ساحت فرهنگ اهمیت می‌دهند که باید سعی کنیم نگاه و جهت‌گیری ما با ایشان همراه باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این مطلب که هیئات مذهبی بسیج فرهنگی نظام هستند اظهار داشت: در هر هیئت مذهبی باید یک روحانی آشنا به علوم روز، فعالیت و نظارت کند.

برجسته كردن ارزش‌هاي نظام اسلامي ضروری است

معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي نیز در این نشست بر لزوم تلاش براي تقويت و برجسته كردن ارزش‌هاي نظام اسلامي تاكيد كرد و گفت: انقلاب ما انقلابي فرهنگي بود و بايد تلاش كنيم ارزش‌هاي اسلامي هرچه بيشتر در ميان جامعه نمود پيدا كند.

حجت الاسلام روحانی نژاد با اشاره به اینکه امروز مهم‌ترين تهديد دشمن در حوزه فرهنگي است و آنها تلاش مي‌كنند تا از اين راه به ما ضربه بزنند افزود: حمله به ارزش‌ها و ريشه‌‌هاي انقلاب اسلامي از جمله برنامه‌هاي دشمنان در جنگ نرم است و با توجه به گسترده شدن ابزارهاي جنگ نرم هر روز شيوه‌هاي جديدي از آن به كارگيري مي‌شود و از اين‌رو بايد با استفاده از ابزارهاي فرهنگي در اين راستا حركت كنيم تا جلوي تهاجمات دشمنان را بگيريم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و کارکنان در سازمان تبليغات اسلامي به عنوان متوليان و بانیان فرهنگي محسوب می شوند اظهار داشت: این افراد بايد خطرات و تهديدات حوزه فرهنگي را زودتر از هر كسي ببينند تا بتوانند قبل از اينكه به مردم و جامعه لطمه بزند جلوي آن را بگيرند.

معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي بر ساماندهی فعالیت هیئت های مذهبی تاکید کرد و گفت: یک هزار و 240 هیئت مذهبی در استان سمنان فعالیت دارند.

روحانی نژاد در خاتمه به نقش هیئت های مذهبی در توسعه فرهنگ دینی در جامعه اشاره کرد و گفت: هیئت های مذهبی در تقویت باورهای دینی و مذهبی در جامعه نقش بسیار موثری دارند.