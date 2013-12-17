برکناری رئیس دانشگاه علم و صنعت/ برخورداری سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جبل عاملی طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برکنار و محمدعلی برخورداری به سمت سرپرستی دانشگاه علم و صنعت منصوب شد.

برخورداری قبلا رئیس دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) بود و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت است.

خبرگزاری مهر پیش از این خبر از زمزمه تغییر این رئیس دانشگاه و روی کار آمدن برخورداری را داده بود.

دکتر محمد علی برخورداری در این خبر به مهر گفته بود: در زمینه قبول مسئولیت دانشگاه علم و صنعت صحبتی از سوی وزارت علوم مطرح نشده است.

وی با تأیید اینکه در دانشگاه صحبتهایی در این رابطه مطرح می شود، ادامه داد: هرچند دوستان در دانشگاه بحث هایی دراین زمینه انجام می دهند ولی از سوی وزارت علوم پیشنهادی دراین زمینه صورت نگرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این خصوص که آیا در صورت پیشنهاد وزارت علوم مسئولیت این دانشگاه علم و صنعت را می پذیرید، گفت: درحال حاضر که پیشنهادی نشده درصورت پیشنهاد مطمئناً آنها شرایط خواهند داشت و ما نیز شرایطی خواهیم داشت که باید درمورد آن صحبت شود.