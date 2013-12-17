پیشرفت کشوردر گرو گذر از مسیر علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب عصر سه شنبه در جمع پژوهشگران استان به مناسبت هفته پژوهش در رشت افزود: توسعه اقتصادی دانش بنیان بر پایه های نامحسوس، مدیریت یکپارچه و نوآوری و فناوری است.

وی اظهارداشت: دارایی به دو نوع محسوس و نامحسوس تقسیم می شود که دارایی محسوس اموال و دارایی های معمولی را که در اطراف و پیرامون همه است شامل می شود و دارایی نامحسوس نیز رکن اصلی در پیشرفت جوامع جهانی است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به گزارش رقابت پذیری جهانی که هر ساله منتشر می شود، گفت: در گزارش رقابت پذیری جهانی، کشورها بر مبنای 16 فناوری برتر دنیا رده بندی می شوند که تا چه اندازه کشورها میزان آمادگی برای پذیرش توسعه را دارند.

وی اذعان داشت: محورهای تشکیل دهنده قدرت رقابت 12 محور است که انواع و اقسام مقوله های پیشرفت توسعه در آن دیده می شود که یک مقوله آن نوآوری است که موضوع روز است.

متقی طلب با تاکید بر اینکه نظام ملی نوآوری باید در داخل کشور شکل بگیرد، گفت: بر اساس نتایج مطالعه یونیدو ساختار مدیریت علمی، ساختار اقتصادی کشور و عدم هماهنگی در سامانه علم و فناری از دلایل تجاری نشدن علم و فناوری در کشور و ضعیف بودن قدرت رقابت اقتصاد کشور بصورت پایه ای است.

وی در ادامه کاربرد فناوری را به عنوان شاخص برای تعیین قدرت رقابت پذیری کشورها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر از نظر تکنولوژیی که به عنوان شاخص برای کشورهاست به غیر از فناوری هایی که در حوزه هسته ای، سلول های بنیادی و ساخت انرژی های نو در کشور صورت گرفه وضعیت کشور به گونه ایست که تا بخواهیم به کشورهایی که 9 تا 14 تا 16 فناوری قابل کابرد دارند، برسیم فاصله داریم.

رئیس پارک علم و فناری استان تصریح کرد: تحقیق تبدیل پول به دانش و نوآوری تبدیل دانش به ثروت است اما در ارتباط با نوآوری می توان گفت که تجاری سازی همان نوآوری است.

وی همچنین بیرون کشیدن تحقیقات و پژوهش را از قفسه ها و تبدیل آن ها به تجاری سازی را نیازمند عزمی جدی دانست و افزود: از سال 89 قانون شرکت های دانش بنیان تصویب و صندوق پژوهش نوآوری ایجاد شد که قرار بود سه میلیارد دلار اعتبار برای آن در نظر بگیرند اما تاکنون تنها 25 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده که آن هم بصورت موثر مورد استفاده قرار نگرفته است.

متقی طلب با اشاره به اینکه شاخص های تعیین ظرفیت تجاری سازی فناوری در سه محدوده علمی و فناوری، محدوده بازار و محدوده قانونی در استان است، متذکر شد: برای موضوعات مختلف کارگروه داریم و امید است بحث پژوهش در تمام سال مورد توجه قرار گیرد و تنها به این هفته محدود نشود.

وی گفت: روابط دولت، دانشگاه و صنعت برای دستیابی به اهداف مزبور باید به صورت روابط مارپیچ باشد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان اظهار داشت: نقش دانش، دانش افزایی و پژوهش بر کسی پوشیده نسیت و اگر قرار باشد در کشور پیشرفت داشته باشیم راه آن گذر از مسیر علم و فناوری است.