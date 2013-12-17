راه اندازی صندوق توسعه محیط زیست ضروری است/ فقدان نگرش سیستمی عامل مشکلات زیست محیطی کشور

به گزارش خبرنگار مهر محمد مجابی عصر امروز در نخستین همایش ملی صنعت قراضه که در اتاق بازگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه محیط زیست با فرهنگ ایرانی اسلامی ما عجین شده است، اظهار داشت: از دیدگاه قانونی کشور ما جزو معدود کشورهایی است که حفظ محیط زیست، به عنوان یکی از اصول قانون اساسی آن مطرح شده است.



وی افزود: با این وجود اینکه در سند چشم انداز نیز داشتن محیط زیست سالم در برنامه های توسعه قرار گرفته است ما نتوانسته ایم محیط زیست خود را به خوبی حفظ و از نعمت های خدادی همچون چهارفصل بودن کشورمان به درستی برای ارتقای کشور در زمینه های مختلف استفاده کنیم.



معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نابودی تالاب های کشور و آلودگی آب، هوا و خاک مشکلی جدی زیست محیطی مهمی در کشورمان است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکلات منجر به این مسئله فقدان نگرش سیستمی به مسایل مختلف کشور و بی توجهی به مسئله توسعه پایدار است.



وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث در حفظ محیط زیست نگاه اقتصادی است، گفت: عوامل تولید شامل زمین نیروی کار و سرمایه است و در این میان محیط زیست را فراموش کرده ایم و این در حالی است که استفاده صحیح از محیط زیست ضمن تامین منابع می تواند آلودگی ها را نیز رفع کند.



ضرورت قرارگیری بهره وری سبز از محیط زیست در برنامه های کشور



مجابی با تاکید بر این نکته که باید بهره وری سبز از محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهیم، بیان داشت: این موضوع به معنای آن است که باید به جای نگاه خط مستقیمی به منابع، چرخه تولید را در نظر بگیریم به گونه ای که موارد تولید شده قابل بازیافت نیز باشند چرا که چرخه های بازیافت با محیط زیست سازگاری دارند.

وی با اشاره به اینکه لازم است صنایعی همچون بازیافت قراضه ها را مورد حمایت قرار دهیم، ابراز داشت: بر این مبنا راه اندازی صندوق توسعه محیط زیست برای رفع مشکلات زیست محیطی الزامی و ضروری است.