استمداد وزیر کشور از سینماگران برای رفع معضل اعتیاد/ از قاچاقچیان و معتادان عقب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با سینماگران عصر امروز 26 آذرماه در خانه سینما با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد ، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، جمعی از سینماگران، اعضای شورای مرکزی صنوف خانه سینما و هیات مدیره برگزار شد.

رحمانی فضلی در این نشست عنوان کرد: قرار بود ما میزبان شما باشیم اما این بار قبول کردیم که هر جا شما عنوان کنید ما بیاییم. ما دست استمداد به سمت شما دراز می کنیم و طلب همکاری داریم. وقتی بنده به عنوان وزیر کشور معرفی شدم رویکردم را در برنامه توسعه محور معرفی کردم.

وی افزود: من زمانی که در دانشگاه و یا صدا و سیما بودم همچنین موقعی که در شورای امنیت ملی و یا دیوان محاسبات فعالیت می کردم نیز برنامه توسعه محور را در راس کارهای خودم قرار دادم بر همین اساس هم محور اصلی در این برنامه بحث اجتماعی شدن است. اگر بخواهیم به توسعه برسیم باید آن را اجتماعی کنیم و از همه ظرفیت ها و مردم کمک بگیریم.

وزیر کشور ادامه داد: امروز من از منظر مواد مخدر در خدمت شما هستم. در بحث روند مبارزه با مواد مخدر تاکنون زحمات زیادی کشیده شده و نظام هم متحمل هزینه های بیشماری در این زمینه شده است اما باید اعتراف کنیم که هنوز از قاچاقچیان و معتادان عقب هستیم.

وی عنوان کرد: استفاده از روش های سنتی مشکل ما را در این زمینه حل نمی کند. بیش از هزار میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان است که سه میلیارد دلار آن در ایران اتفاق می افتد به همین دلیل به اندازه کافی وسوسه انگیز هست تا بخواهند افرادی بدنبال آن باشند.

رحمانی فضلی گفت: متاسفانه با توجه به تنوعی که این مواد دارند شناخت آن دچار مشکل شده است و ما باید به دلیل پیچیدگی این موضوع ما در محور مقابله و درمان با کمک مردم حرکت کنیم با همین رویکرد شروع کردیم با سازمانهای مردم نهاد ارتباط برقرار کردیم البته در نظر داریم با رئیس جمهور نیز در این ارتباط صحبت کنیم همچنین با نویسندگان و اهالی حوزه کتاب و ادبیات، ورزشکاران و هنرمندان و دانشگاهیان نیز باید جلساتی برگزار کنیم.

وزیر کشور افزود: ما در حال حاضر یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد داریم یعنی حدود 5 میلیون نفر درگیر این معضل هستند و یک میلیون خانواده نیز در معرض این درگیری قرار دارند. متاسفانه رشد بسیار بالایی در بخش زنان معتاد داشته ایم به همین دلیل باید به بحث زنان معتاد بیشتر توجه شود جالب است حتی در میان این آماری که اعلام کردیم اعتیاد در بین افرادی که مدرک تحصیلی آنها لیسانس به بالا هست نیز وجود دارد.

وی حوزه فعالیت با مواد مخدر را چنین برشمرد: ما در این حوزه در بخش پیشگیری، درمان، مقابله و صیانت فعالیت می کنیم. ما در بخش پیشگیری باید کاری کنیم که مردم به سراغ مواد مخدر نروند اما باید بدانیم که پیدا کردن مواد مخدر اصلا کار سختی نیست ما به تازگی 200 لابراتوار که سازنده مواد مخدر بود از بین بردیم. حدود 80 درصد معتادان خود توزیع کننده مواد هم هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در بخش درمان کلینک های زیادی را راه اندازی کردیم و معتادین زیادی را از سطح شهر جمع آوری کردیم و ما در حوزه درمان به کمک نیاز داریم. 80 درصد امر درمان در حال حاضر توسط بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد انجام می شود.

وزیر کشور افزود: ما در بخش مقابله به خوبی عمل کردیم اما بیشتر کسانی را دستگیر کردیم که حمل کننده بودند و هنوز به شبکه های اصلی دسترسی کامل پیدا نکردیم در حوزه صیانت ما در خدمت شما هستیم و باید از کمک شما استفاده کنیم.

وی با اشاره به فیلم "دهلیز" گفت: من توفیق داشتم این فیلم را ببینم و واقعا از دیدن این اثر لذت بردم چرا که کار متفاوتی در حوزه قصاص بود. ما به ساخت چنین فیلمهایی نیاز داریم.

رحمانی فضلی افزود: ما باید در حوزه صیانت کاری انجام دهیم که خانواده ها را در پوشش قرار دهیم شما می توانید با ایجاد فرهنگ سازی خانواده ها را در پوشش قرار دهید. ما متاسفانه انجمن خیریه برای کمک به خانواده های معتادین نداریم اما انجمن های خیریه زیادی هستند که در حوزه های مختلف در این کشور فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: ما باید فضایی برای ایجاد اشتغال بوجود آوریم خانواده ها را به گونه ای تحت پوشش قرار دهیم تا بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند به طور نمونه تعدادی از این زنان باید از همسران معتاد خود طلاق بگیرند اما شرایط آن را ندارند. در حوزه سرپرستی خانواده ها هم می توان کارهای مهمی کرد.

وزیر کشور در پایان صحبت هایش تاکید کرد: من این موضوعات را مطرح کردم تا از شما استمداد بطلبم و اگر کاری از دستتان بر می آید حتما انجام دهید امیدوارم این جلسه منبع خیر و عمل صالح باشد. همه شما دلتان برای مردم و انقلاب می سوزد ما مردم پرتوانی هستیم و می توانیم، اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم.