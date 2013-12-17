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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۸

برگزاری نخستین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منطقه آزاد ارس 

برگزاری نخستین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منطقه آزاد ارس 

جلفا – خبرگزاری مهر: نخستین جلسه کارگره سلامت و امنیت غذایی منطقه آزاد ارس با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این منطقه و رئیس شبکه بهداشت و درمان و ادارات مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگروه برای نخستین بار با هدف بررسی مسایل پیرامون بهداشت و سلامت جامعه و مردم در این منطقه تشکیل جلسه داد.
 
مدیرعامل منطقه آزاد ارس شامگاه سه شنبه در این جلسه گفت: موضوع بهداشت محیط و اجتماع و سلامت را از مهمترین مسایل پیش رو در یک جامعه است که در منطقه ارس به دلیل مطرح بودن صنعت و گردشگری و سایر حوزه های اقتصادی در حال توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 
محسن خادم عرب باغی گفت: نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی در عین احترام به فعالیت های سرمایه گذاری در منطقه باید بیشتر شود و گزارشات لازم برای تصمیم گیری برای حفظ امنیت غذا و سلامت مردم و گردشگران منطقه تهیه شود.
 
وی گفت: با توجه به موقعیت خاص منطقه در همجواری با چند کشور که نیازمند خدمات درمانی هستند زمینه مساعدی را برای توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری در این زمینه فراهم کرده است.
 
عرب باغی گفت: متاسفانه تاکنون طرح ساماندهی پسماند و تفکیک زباله در منطقه اجرا نشده است که باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح موضوع و جلوگیری از خطرات احتمالی بهداشتی در این منطقه اقدام شود.
 
در این نشست مسایل مختلفی از جمله احداث کلینیک تخصصی، پخت نان صنعتی برای کمک به مشکل تامین نان، ساماندهی دامپروری سنتی در منطقه، نظارت بر مسایل بهداشتی واحدهای خدماتی و تولیدی و ساماندهی عرضه میوه و تره بار مورد بحث قرار گرفت.
 
کد مطلب 2197859

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