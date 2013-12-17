مصاف سخت شهرداری تبریز در خانه رقیب هم امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور (جام ولایت) عصر فردا چهارشنبه با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که طی آن در یکی از بازی های مهم، تیم شهرداری تبریز در گنبد به مصاف تیم بازرگانی جواهری این شهر می رود.

این دیدار مصاف دو تیم 12 امتیازی است که پیروزی هر کدام می تواند جایگاهش در جدول را بالاتر از تیم رقیب قرار داده و مجموع اندوخته هایش را نیز بیشتر کند. دو تیم جواهری گنبد و شهرداری تبریز از نظر امتیاز و بازی های برده و باخته در شرایط یکسان هستند تا این مصاف تنها دیدار هفته دهم باشد که دو تیم از نظر جدول در شرایط متعادلی قرار دارند.

حساسیت این دیدار از آنجایی بیشتر است که در جدول رده بندی سه تیم 12 امتیازی دیگر نیز حضور دارند و بالاتر از دو تیم شهرداری تبریز و بازرگانی جواهری گنبد ایستاده اند.

تیم های کاله مازندران، پیکان تهران و شهرداری ارومیه دیگر تیم های 12 امتیازی جدول رده بندی مسابقات هستند که به دلیل معدل ست متفاوت به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار دارند. این سه تیم در هفته دهم به ترتیب برابر تیم های آلومینیوم المهدی هرمزگان، سایپای البرز و میزان خراسان به میدان خواهند رفت که نتایج این بازی ها می تواند در پایان بازی های امروز در رتبه جدولی تیم شهرداری تبریز تاثیر مستقیم داشته باشد.

اما تیم شهرداری تبریز که از هشت دیدار قبلی خود صاحب چهار پیروزی و چهار شکست شده است، هفته گذشته این رقابتها را با قبول شکست سه بر یک در خانه تیم نوین کشاورز تهران سپری کرد.

این تیم به دنبال خستگی ناشی از سفر و خلف وعده مسئولان تیم نوین کشاورز تهران دیدار خود در هفته نهم رقابتهای سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور را با شکست پشت سر گذاشت.

شهرداری با شکست هفته قبل خود 12 امتیازی باقی ماند تا به دلیل معدل ست پائین تر نسبت به تیم های کاله، پیکان و شهرداری ارومیه در رده هفتم جدول قرار بگیرد.

اما تیم بازرگانی جواهری گنبد در هفته نهم این مسابقات برابر میزبان خود شهرداری ارومیه به پیروزی سه بر دو دست یافت تا با تیم شهرداری تبریز هم امتیاز شود.

گنبدی ها اگرچه در دیدار با شهرداری ارومیه کارشان به ست پنجم کشید و بازیکنان این تیم تا حدودی خسته تر شدند، اما با توجه به همان پیروزی شیرین بیرون از خانه امروز با روحیه ای بالا به دیدار میهمان خود تیم شهرداری تبریز خواهند رفت. آنها امیدوارند تا برای دومین هفته متوالی، دومین تیم شهرداری نام لیگ را با شکست مواجه کنند. با این حال شاگردان حسین معدنی هم که روز دوشنبه به گنبد سفر کرده اند، این بار می توانند با بدن های آماده برابر میزبان خود صف آرایی کنند.

جواهری گنبد به دلیل تفاضل پوئن ست های برده در رتبه ششم و یک پله بالاتر از شهرداری تبریز ایستاده است. دو تیم از نظر امتیاز و بازی های برده و باخته در شرایط یکسان هستند.

دیدار تیم های بازرگانی جواهری گنبد و شهرداری تبریز از چارچوب بازی های هفته دهم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور از ساعت 17 چهارشنبه 27 آذر در سالن المپیک گنبد برگزار خواهد شد.

نادر انصاری داور اول و مسعود ذوقی داور دوم این دیدار خواهند بود و عباس جلایر نیز کار نظارت را بر عهده خواهد داشت.