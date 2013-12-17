شواهد کافی نیست/تاکید بر استفاده از سلاح شیمیایی در غوطه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، آکی سیلستروم رئیس تیم حقیقت یاب سازمان ملل درباره به کار گیری سلاح شیمیایی در سوریه گفت: کار در غوطه دمشق به علت تشدید درگیری ها بسیار سخت بود اما ما توانستیم به کارگیری سلاح شیمیایی در این منطقه را تایید کنیم.ما نمونه های خون مثبت،نمونه های گرفته شده از خاک و دیگر شواهدی در این باره را در اختیار داریم.

وی افزود: درباره حادثه خان العسل در حلب ما به گزارش های سوریه و روسیه به ویژه نوار ویدئویی که تلویزیون دولتی روسیه ارائه داده است توجه کرده ایم و ما از آن استفاده خواهیم کرد.

سیلستروم بیان کرد: شانزده مورد به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه به ما رسیده است که ما هفت مورد را انتخاب کرده ایم که درباره آن تحقیق به عمل آوریم.

وی افزود: به دلیل کمبود اطلاعات درباره حادثه شیخ مقصود در حلب تصمیم به عدم تحقیق در این باره گرفتیم،تحقیقات نشان داد که در منطقه تل البحاریه در 22 آگوست سلاح شیمیایی به کار گرفته نشده است و در مناطق سراقب، جوبر و اشرفیه نیز حوادث کوچکی مشاهده شد.

سیلستروم تاکید کرد: گزارش سازمان ملل درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه به اندازه اطلاعات در اختیار قرار نمی دهد که بتوان طرفی را درباره به کارگیری آن محکوم کرد و این مهم نیاز به بررسی دقیق و شواهد فراوان دارد.اگر موضوع در دادگاه بین المللی یا هر دادگاه خصوصی دیگر بخواهد مطرح شد نیاز به اطلاعات فراوان دارد.