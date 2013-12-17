ارائه پیشنهاد ممنوعیت بهره برداری از جنگلها به دولت/ تقویت و حمایت از تشکلهای غیر دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه های این سازمان برای حفاظت و ساماندهی جنگها و همکاری با سازمانهای ذی ربط در این زمینه اظهار داشت: مدیریت جنگلهای طبیعی کشور شامل جنگلهای هیرکانی منطقه البرز و جنگلهای بلوط منطقه زاگرس که عرصه های بسیار ارزشمند جنگلی هستند، بحث بسیار مهمی است. اما متاسفانه این ذخایر ارزشمند همه در معرض تهدید است.

وی افزود: به طور مثال در زاگرس یک بیماری درختهای بلوط را در بر گرفته و حدود یک میلیون هکتار را تهدید می کند و آسیب زیادی هم وارد کرده است و یا یک بحث دیگر مربوط به ریزگردها و خشکسالی است که آن هم برای این بخش تهدید محسوب می شود و نیازمند مدیریت و توجه جدی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین تغییر کاربری ها، بهره برداری های بی رویه، قاچاق چوب، تخریب هایی که برای جاده سازی، شهرک سازی و ویلا سازی در جنگل های شمال اتفاق می افتد، اینها هم تهدیدی برای جنگل هاست. متاسفانه سودجویانی که سود خود را در غارت منابع طبیعی می بینند، دستشان طی سالهای گذشته بسیار باز بوده است.

ابتکار در ادامه با اشاره به اینکه همکاری بسیار خوبی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی در بحث ساماندهی و حفاظت از جنگلها شکل گرفته است، گفت: خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی رویکرد بسیار دقیق و درستی در این موضوع دارند و با سازمان جنگلها و مراتع هم همکاری بسیار خوبی در این موضوع داریم.

ارائه پیشنهاد ممنوعیت بهره برداری از جنگلهای سالم و طبیعی به دولت

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: پیشنهادی برای محدود سازی و تقریبا ممنوعیت بهره برداری از جنگلهای سالم و طبیعی به دولت ارائه شده است که بر این اساس مطرح شده که فقط حق برداشت و بهره برداری از جنگلهای مخروبه و یا چوبهای افتاده و بیمار وجود داشته باشد و دیگر از جنگلهای طبیعی بهره برداری نشود این بحث بسیار مهمی است که باید به آن پرداخت. البته سالها پیش هم رویکرد ما در سازمان محیط زیست همین بود و هم اکنون نیز این سیاست دنبال می شود.

لزوم اتخاذ ضوابط سختگیرانه برای حفاظت از جنگلها در برابر آسیب و تخریب

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به نظر می رسد باید یک ضوابط بسیار سختگیرانه در ارتباط با بحث جنگلها اجرا شود تا بتوانیم جلوی تخریب هایی که اتفاق می افتد را بگیریم. سازمان محیط زیست با تمام توان و ظرفیت با سازمان جنگلها در این موضوع همکاری و همراهی خواهد کرد و باید از تمام نیرو و توانمندی هم استفاده کنیم تا اهداف و برنامه های مشترک را چه در ارتباط با جنگلهای بلوط و چه در ارتباط با جنگلهای هیرکانی پیش ببریم.

همکاری بسیار خوب سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها در دولت تدبیر و امید

ابتکار در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در این دوره دولت شاهد همکاری بسیار خوب بین این دو دستگاه خواهیم بود و ما هم افزایی این دو دستگاه را انشاء الله در برنامه ها داریم. جلسات مشترک، برنامه ریزی ها و فعالیت های مشترک شروع شده است. برای اینکه بتوانیم جلوی روند تخریب جنگلهای طبیعی کشور و این ذخایر بسیار ارزشمند را بگیریم با جدیت این برنامه ها را ادامه خواهیم داد و هر کاری که لازم باشد، انجام می دهیم.

وی افزود: حتی ممکن است به این نتیجه برسیم که در نهایت مانند برخی از کالاهای اساسی چوب هم وارد کنیم زیرا می توان نیازهای چوبی کشور را عمدتا یا از زراعت بدست آورد و یا از واردات. هیچ اشکالی ندارد که ما واردات چوب داشته باشیم زیرا اگر ذخایر طبیعی ما تمام شود، جنگل که نمی توانیم وارد کنیم.

بازسازی جنگلهای طبیعی کشور تقریباً غیر ممکن است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بازسازی جنگل ها را تصور نادرستی دانست و افزود: این تصور که می شود جنگلها را بازسازی کرد یک تصور خیلی غلطی است زیرا این جنگلها قابل بازسازی نیست. جنگلهای طبیعی هیرکانی تا سه میلیون سال قدمت دارد و در یک شرایط شیب بسیار تند و اکثرا کوهستانی قرار دارند و اینها زمانی که تخریب می شود دیگر قابل بازگشت نیست. در قالب طرحهای جنگل داری سعی شد اینها را بازسازی کنند ولی اکثر این طرحها با مشکل و شکست مواجه شده اند.

ابتکار افزود: این پایداری و حیات و بقا طولانی جنگلها برای تنوع گروههای مختلف گیاهی، جانوری، میکروبها و قارچها همه در کنار هم گزینه های متنوع یک اکوسیستم بسیار توانمند زیبا و بی نظیر را به وجود آورده که هیچ طرح جنگل کاری نمی تواند آن را بسازد وبا دست بشر نمی توان آن را ساخت.

وی یادآور شد: دنیا الان به این سو می رود که باید جنگلها را حفاظت کرد زیرا اینها ذخایر بسیار ارزشمندی در جهت حفظ منابع آب، منابع خاک و تلطیف هوا هستند اما متاسفانه ما در حال از دست دادن این ارزشهای فوق العاده بالای معنوی و زیبایی هستیم و همه جای ایران در حال تبدیل شدن به کویر است.

وی افزود: افرادی به طمع اینکه مثلا از شمال لذت ببرند، می روند و زباله هایشان را آنجا رها می کنند. چرا افرادی باید به خودشان اجازه دهند که محیط زیست را آلوده کنند؟ جنگل ها و مناظر طبیعی نعمت های خداوند است که باید از آنها لذت برد اما متاسفانه نه تنها کاری برای آنها نمی کنیم بلکه اقدام به آسیب و تخریب هم می کنیم. اینها چیزهایی است که به مردم بر می گردد و نمی توان همه تقصیرها را گردن مسئولان و دولت انداخت.

معاون رئیس جمهور د دولت تصریح کرد: متاسفانه حتی بسیاری از افراد تحصیل کرده و متمول هم چنین رفتار بی رحمانه ای با طبیعت دارند. چطور ما به خودمان اجازه می دهیم که به این راحتی به جنگلها آسیب بزنیم یا آنها را تبدیل به ویلا کنیم؟ اینها انفال است و اشکالات شرعی و زیست محیطی دارد.

ابتکار تاکید کرد: باید برای فرهنگ سازی و آموزش به مردم در این زمینه همه کمک کنیم و رسانه های مختلف می توانند نقش مهمی در تغییر نگرش رفتار مردم داشته باشند، اینکه مردم چطور نسبت به این موضوع نگاه کنند برای آموزش و فرهنگ سازی مردم سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ویژه ای دارد.

مشارکت مردم در بخش های مختلف مدیریت کشور از رویکردهای مهم دولت یازدهم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از محورها و رویکردهای مهم دولت آقای دکتر روحانی را مشارکت مردم در مدیریت کشور عنوان کرد و افزود: ما هم برای این بخش برنامه داریم و برنامه ریزی دقیقی برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در مباحث زیست محیطی شده است.

منزوی شدن تشکل های غیردولتی فعال در مسائل زیست محیطی طی سالهای گذشته

ابتکار تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته سازمانهای غیردولتی فعال در مسائل محیط زیست آسیب دیده اند و برخورد مناسبی با آنها صورت نگرفت و عده ای از آنها این کار را رها کردند. اما در این دوره باید بتوانیم دوباره آنها را احیا، تقویت، تشویق و حمایت کنیم و یقیناً سازمان حفاظت محیط زیست از تشکل های غیر دولتی حمایت می کند.

وی یادآور شد: تشکلهای غیر دولتی کارهای بسیار ارزشمند و تاثیر گذاری برای حفاظت از محیط زیست می توانند انجام دهند. به طور مثال یک تشکل مردمی می خواهد در بحث ورزشی -ترویجی کاری انجام دهد. یک ورزشکار خانم؛ به نام الهام اصغری بخشی از خزر را شنا کرده و یا یک آقای ورزشکاری با دوچرخه در شهرهای مجاور دریای خزر رکاب زده و در هر شهری و در مدارس به بچه ها در مورد امنیت خزر، حفاظت از دریا و گونه های دریایی و اینکه دریا را آلوده نکنیم، آموزش می دهند. اینها کار بسیار خوب و تاثیرگذاری است.

شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها به کمک محیط زیست بیایند

ابتکار در ادامه بهره گیری از توان شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها را از دیگر برنامه های دولت برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها عنوان کرد و گفت: تعامل با شوراهای شهر، شهرداری ها و دهیاری ها هم جزء برنامه های ماست زیرا یکی از شبکه های مهم مدیریتی کشور شوراها هستند که ما ارتباط منسجمی با اینها خواهیم داشت و برنامه ریزی های منسجمی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور در ادامه از شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ایجاد یک ساز و کار زیست محیطی دعوت کرد و افزود: همه شوراها در سطح کشور برای ایجاد یک ساز وکار محیط زیستی تلاش کنند حالا می خواهند این امر را در قالب یک کمیته، کمیسیون، زیر کمیته و یا یک نهاد سازی محیط زیستی انجام بدهند و یک گروهی در آن شورا مامور شوند تا درباره مسائل محیط زیست شهر و یا روستایشان برنامه ریزی کنند و می توانند الگو را هم از تهران بگیرند.

وی ادامه داد: الگوی کمیته محیط زیست تهران موجود است و ما در آن شش سالی که در شورای شهر تهران بودیم، توانستیم یک کمیته همه جانبه، فراگیر در مسائل محیط زیست شهر تهران ترتیب دهیم.

ابتکار خاطر نشان کرد: تمام تجربیاتش آن کمیته موجود است و آن تجربه قابل انطباق با اقتضائات هر شهر است که می توانند آن تجربه را در شهرهای دیگر هم استفاده کنند. سازمان محیط زیست هم در این موضوع کمک خواهد کرد تا این کار را در شهرهای مختلف انجام دهند. همه ساختار محیط زیست نیز فعال است تا با جلب مشارکت مردم بتوانند این برنامه ها را پیش ببرند.