۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۲

4 بازیکن از تراکتورسازی و گسترش فولاد به تیم ملی زیر 22 سال دعوت شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: چهار بازیکن از تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز به اردوی تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان نام 25 را در لیست دعوت شدگان به اردوی آماده سازی این تیم قرار داد که در این بین نام چهار بازیکن از تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز دیده می شود.
 
شهریار شیروند بازیکن اردبیلی و فرشاد احمدزاده بازیکن ارومیه ای از تیم تراکتورسازی و فردین عابدینی بازیکن تبریزی و سامان نریمان جهان بازیکن بنابی گسترش فولاد نفرات دعوت شده از دو تیم لیگ برتری تبریز به اردوی تیم ملی زیر 22 سال کشورمان هستند.
 
در این میان نام پیام صادقیان بازیکن تبریزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران هم در لیست دعوت شدگان قرار دارد.
 
تيم فوتبال زير 22 سال کشورمان خود را برای مسابقات قهرماني آسيا که در کشور عمان برگزار خواهد شد، آماده می کند.
 
بر اساس تصمیم کادر فنی، این تیم برای انجام دو ديدار تدارکاتی با تيم زير 22 سال کره جنوبی به جزيره کيش خواهد رفت و طبق آن اردوی تدارکاتی تيم کشورمان از پنجم تا 14 دی در جزيره کيش برگزار خواهد شد.
 
بدین ترتیب بازیکنان لیگ برتری دعوت شده می توانند پس از انجام بازی های هفته بیستم که سوم دی خواهد بود، به اردوی تیم زیر 22 سال ملحق شوند. چنانچه هفته بیست و یکم لیگ برتر نیز طبق برنامه در روز سیزدهم دی برگزار شود، تیم های لیگ برتری نمی توانند از بازیکنان دعوت شده به تیم زیر 22 سال در این هفته استفاده کنند.
 
