باید نهضت مدرسه سازی را در سینما هم بوجود آوریم/ مشکل فقدان استراتژی در حوزه هنر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نشست صمیمانه وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با سینماگران گفت: من به وزیر کشور خیر مقدم می گویم و خوشحالم که شخصیتی فرهیخته در پست وزارت کشور حضور دارد. من بر این باورم اگر بخواهیم چهره ایران را فرهنگی کنیم باید از وزیر کشور بخواهیم و مطمئنم با وجود رحمانی فضلی تحولی در فرهنگ ایجاد می شود.

ایوبی با اشاره به دوره فعالیت خود در وزارت کشور گفت:در زمانی که در این وزارتخانه فعالیت می کردم در بخش معاونت اجتماعی حضور داشتم و بعدها آن را به معاونت اجتماعی - فرهنگی تبدیل کردم اگر خاطرتان باشد در آن زمان کنسرت های زیادی در وزارت کشور برگزار می شد همچنین ما رایت فیلم هم می خریدیم، نمایش تولید می کردیم؛ امیدوارم با نگاه فرهنگی شخص وزیر چهره ایران را هم فرهنگی کنیم.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: هنوز سینما در دستور کار کشور نیست علیرغم تمام موفقیت هایی که سینما برای این کشور کسب کرده است اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است وقتی وارد شهرستانها می شویم می بینیم که پر از مجتمع های فرهنگی تجاری شده اند اما هنوز سالن های سینمایی آنها متعلق به 40 سال پیش است این نشان می هد که سینما در دستور کار نیست.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم که سینما هم یک مدرسه است و همان نهضت مدرسه سازی را در سینما هم بوجود آوریم امیدوارم نگاه و رویکردی در این بخش ایجاد شود.

ایوبی در ادامه عنوان کرد: آقای وزیر کشور سینمای ایران از قاچاق و تکثیر غیر قانونی سی دی فیلم ها در امان نیست امیدوارم بتوانیم این مشکل سینما را با کمک های شما حل کنیم. امید است برای حل پاره ای از مشکلات به زودی به خدمت شما برسیم. از ما دعوت کنید تا در جلسه استانداران به همراه اهالی سینما شرکت کنیم تا اهمیت سینما و آثار سینمایی را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس سازمان سینمایی افزود: شورای اجتماعی کشور که رئیس آن شما هستید و در آن تمامی دستگاههای دولتی جمع می شوند و کار آنها مبارزه با آسیب هاست می تواند محلی باشد تا سینما نیز به کمک آن بیاید باید سینماگران نیز از نزدیک با آسیب ها آشنا شوند. قطعا اگر آنها نیز در جریان قرار بگیرند دست به کار می شوند.

وی تاکید کرد: سینما می تواند عاملی برای همبستگی اجتماعی باشد قطعا سینماگران می توانند شما را برای رفع این آسیب کمک کنند که یکی از آنها معضل اعتیاد است همانطور که سینما می تواند در دیپلماسی عمومی فعالیت کند. سینماگران ما سفیر صلح و دوستی هستند جا دارد از حضور شما تشکر کنم.

ایوبی در پایان صحبت هایش گفت: امروز دوستان زیادی از سینماگران در این سالن حضور دارند و این نشان معناداری است که آنها دغدغه دارند دوستانی که اینجا نشسته اند روزهای پرحادثه ای را گذرانده و سختی های زیادی کشیده اند امیدوارم حضور شما پایان تلخی ها و شروع شیرینی ها و امید باشد.

در ادامه این نشست محمد محمدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: به نمایندگی از جامعه اصناف سینمایی با وزیر کشور که از چهره های برجسته فرهنگی کشور هستند خیر مقدم می گویم. انتخاب وی در دولت یازدهم به سمت وزیر کشور لطف بزرگی بود. ما در یک برنامه مشترکی که با معاونت کاهش تقاضای مواد مخدر در حوزه ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم نشست مشترکی با وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار کنیم تا سینماگران از این آسیب اجتماعی بیشتر با خبر شوند و همچنین بتوانیم از نظرات یکدیگر استفاده کنیم.

عسگرپور افزود: وقتی درباره این پدیده صحبت می شود نظر اهالی سینما به این سمت می رود که هر بخش هنر می تواند قابلیت برای پیشگیری و مدیریت چنین موضوعی را داشته باشد اما یک حلقه مفقودی هم وجود دارد که آن فقدان استراتژی در حوزه هنر است.

مدیرعامل خانه سینما ادامه داد: در محدوده سینما و تلویزیون با وجود اینکه فعالیت های زیادی صورت می گیرد اما استراتژی مشخصی وجود ندارد و بیشتر فعالیت ها پراکنده است. وقتی از فقدان استراتژی می گوییم به برخی از افراد بر می خورد. داشتن استراتژی با علاقه به این حوزه کاملا متفاوت است وقتی از نگاه استراتژیک صحبت می کنیم این یک نگاه علاقه مندانه نیست اما وقتی دست به دست هم می دهند انگار در یک جهت حرکت می کنند.

عسگرپور افزود: چند سال پیش جلسه ای با مدیران وزارت اطلاعات داشتیم که در آن جلسه سینماگران و مدیران سینما و تلویزیون نیز حضور داشتند آنها از ما دعوت کردند تا درباره پرونده گلدکوئیست صحبت کنند اما من در آن جلسه عنوان کردم اگر هر کدام از فیلمسازان ما بخواهند درباره این موضوع فیلمی بسازند تقریبا دو سال طول می کشد و این بدان معنی است که ما زمان را از دست داده ایم و ممکن است شما بگویید که دیگر احتیاجی به چنین موضوعی ندارید.

مدیرعامل خانه سینما ادامه داد: بخشی از نگاه استراتژیک به همین موضوع بر می گردد امروز حوشحالم که به نمایندگی از سینماگران به وزیر کشور خیر مقدم می گویم و امیدوارم این ارتباط تداوم یابد و ما شاهد ارتقاء در برنامه ها و فیلم ها برای حل آسیب های اجتماعی باشیم.