  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۵

انتقال دانشکده خبر به راه آهن منتفی شد/ تغییر کاربری ساختمان فعلی

انتقال دانشکده خبر به راه آهن منتفی شد/ تغییر کاربری ساختمان فعلی

موضوع انتقال کلاسهای دانشکده خبر به ساختمانی واقع در میدان راه آهن برای همیشه منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام یک مقام مسئول دانشکده خبر، انتقال کلاسهای درس این دانشکده که پیش از این اعلام شده بود به ساختمانی واقع در میدان راه آهن صورت می گیرد، منتفی شد.

در مقابل تا یک ماه آینده ساختمان فعلی دانشکده خبر تغییر کاربری داده و برای برگزاری دوره های آموزش آزاد که متعلق به این دانشکده است، خود را آماده می کند.

دوره های عکاسی پیشرفته، فوق تخصصی، کارگاههای تخصصی، تحلیل گفتمان به زودی در این ساختمان برگزار خواهد شد.

دانشکده خبر نیز به زودی به مکان دیگری در مرکز شهر منتقل خواهد شد.

کد مطلب 2197881

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