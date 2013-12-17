استحکام و زیبایی در ساخت مدارس لحاظ شود/ افزایش سرانه هر کلاس درس به 120 مترمربع

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر مسلمی عصر سهشنبه در آئین کلنگزنی مدرسه نمونه دولتی حضرت زهرا(س) بوشهر اظهار داشت: کشور ما روی گسل زلزله قرار گرفته است و همین موضوع اهمیت ساخت و سازهای با کیفیت را بیشتر میکند و در ساخت مدارس نیز باید این اصل رعایت شود.
وی تاکید کرد: دانشآموزان باید با آرامش خیال در کلاسهای درس حاضر شوند و مدارسی با کیفیت باید تحویل دهیم تا در صورت بروز خطراتی چون زلزله نیز مشکلی برای این مدارس بوجود نیاید.
معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین بر لزوم زیباسازی مدارس تاکید کرد و افزود: باید توجه ویژهای در ساخت و سازها و به ویژه در ساخت مدارس به اصل زیبایی و طراوت شود.
افزایش سرانه هر کلاس درس به 120 مترمربع
وی به بیان اهمیت این موضوع پرداخت و خاطرنشان ساخت: افزایش انرژی دانشآموزان و نشاط و شادابی بیشتر دانشآموزان و معلمان و مدیران در مدارس از ثمرات ساخت مدارس زیبا است.
مسلمی تاکید کرد: باید از مرحله طراحی ساختمان تا محاسبات سازه ای و اجرای طرح، ایستایی در ساخت مدارس در دستور کار قرار گیرد و شاهد نظارت سازمان نظام مهندسی بر این موضوع باشیم.
وی با بیان اینکه سرانه هر کلاس درس به 120 متر مربع افزایش یافته است، تاکید کرد: مدارس تنها کلاسهای درس نیستند و باید فضاهای مناسبی برای انجام کارهای جانبی در کنار کلاسهای درس در مدارس ایجاد شود.
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