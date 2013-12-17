به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار، بعد از ظهر سه شنبه در جمع مردم شاهديه با حضور فرماندار و جمعي از مسئولان به منظور بررسي مشكلات مردم اين منطقه اظهار داشت: مشکلی که مردم مناطق شاهديه و زارچ به طور دائم پیگیر آن هستند، تصفیه خانه فاضلاب است که متاسفانه با مکان ‌یابی اشتباه در کنار مناطق مسکونی یزد، شاهدیه، زارچ و اشکذر واقع شده است.

جوکار افزود: در این طرح بیش از 70 میلیارد تومان تاکنون هزینه شده که تعطیلی یا ادامه کار تصفیه خانه فاضلاب یزد معضلی برای مسئولان شده است و اگر در زمان احداث حداقل 10 کیلومتر با مناطق مسکونی فاصله گرفته شده بود، این معضلات کمتر مشاهده می‌شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده، خشک كردن دریاچه حاصل از فاضلاب یزد در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، گفت: توسعه طرح تصفیه خانه فاضلاب ممنوع شده و باید دریاچه ایجاد شده که باعث تولید پشه و اعتراض شدید مردمی شده نیز خشک شود.

تمهيدات لازم براي آب آشاميدني مردم انديشيده شده است

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به گلایه مردم شاهدیه از کیفیت بد آب آشامیدنی و سختی بالای آب شرب در این منطقه افزود: استان یزد در تابستان سال جاری در وضعیت بسیار بحرانی از نظر آب آشامیدنی قرار داشت و با صبر و همراهی مردم در این زمینه مشکلی به وجود نیامد اما باید برای سال آینده تمهیدات لازم براي تامین آب شرب و بهداشت مردم اندیشیده شود.

وی عنوان كرد: با پیگیری های انجام شده از طریق وزیر نیرو مصوب شد براي تامین آب اضطراری در مواقع بحرانی چاه هایی در منطقه چرخاب حفر شود و اختصاص کامل آب انتقالی نیز با قدرت تمام پیگیری شود.

ايجاد بيمارستان در شاهديه ميسر نيست

نماینده مردم یزد و اشکذر در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به درخواست های مردم شاهدیه برای ایجاد پاسگاه و بیمارستان گفت: ایجاد پاسگاه جدید منوط به موافقت مرکز است که تا این لحظه ممکن نشده همچنین در مورد احداث بیمارستان نیز موافقت صورت نمی گیرد اما داشتن درمانگاه شبانه روزی حق مردم شاهدیه است که باید پیگری شود و براي استقرار ماموران انتظامی و راهور نیز پیگیرهای های لازم انجام خواهد شد.

جوكار در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم نشست هاي مسئولان با مردم گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی برای رفع مشکلات مردم است و اگر امکان انجام این درخواست‌ها وجود ندارد، باید با شجاعت اعلام شود که ممکن نیست و توجیه نکنیم.

نماینده مردم یزد و اشکذر ادامه داد: امنیت، اقتصاد و .... نسبی بوده و مطلق نیست و اینکه فکر کنیم همه چیز در عالی‌ترین سطح خود است، امکان‌پذیر نیست اما می‌توان نسبت به رفع مشکلات با همراهی مردم و مسئولان اقدام كرد.

جوکار خاطرنشان كرد: برگزاری نشست مردمی در شهر شاهدیه به عنوان نخستين نشست نماینده با مردم است و چنین نشست‌هایی در تمام نقاط شهرهای حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود.

برخي شهرستانهاي استان يزد به اندازه يك روستا هم امكانات ندارند

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد درخواست‌های مردم شاهدیه برای تقسیم عادلانه امکانات بيان كرد: متاسفانه استان یزد گرفتار بعضی تصمیمات شده و این تصمیمات باعث توزیع ناعادلانه امکانات و رشد نامتوازن مناطق استان شده است.

وي ادامه داد: در برخی از شهرستان‌ها هنوز به اندازه یک روستا نیز امکانات وجود ندارد اما در مقابل برخی از نقاط رشد چند برابری داشته است.

جوکار خاطرنشان كرد: درخواست ما این است که اگر در گذشته هم این رویه اشتباه وجود داشته، اکنون باید اصلاح شود زيرا این توزیع ناعادلانه امکانات باعث بروز مشکلات شده است.

نماینده مردم یزد و اشکذر ادامه داد: به عنوان مثال در شش ماهه ابتدای سال جاری، یکی از شهرداری‌ها با جمعیت 5هزار نفر، 2میلیارد تومان درآمد داشته اما شهرداری دیگری با جمعیت شهری 30 هزار نفري فقط 60 میلیون تومان درآمد داشته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد افزود: اصلاح این روند اشتباه احتیاج به اراده عمومی در استان دارد تا از اینگونه بی‌ عدالتی‌ها جلوگيري شود.

محيط زيست از صدور مجوز براي صنايع آلاينده جلوگيري كند

جوکار عنوان كرد: مشکل دیگر، رشد نامتوازن صنایع در منطقه حد فاصل شهرستان اردکان تا شهرستان مهریز است که متاسفانه صنایع در این منطقه واقع شده و باعث از دست رفتن هوای پاک و کاسته شدن عمر انسان‌ها شده است.

وي با اشاره به اینکه صدور مجوز جدید احداث صنایع در این منطقه ممنوع شده است، گفت: محیط زیست و دیگر نهادها از جمله وزارت صنعت و معدن باید از صدور مجوز صنایع آلاینده در این منطقه جلوگیری كرده و برای جابجایی صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی جدید اقدام شود.

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عكس: مسعود ميرجليلي