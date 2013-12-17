شاخص های منفی در کرمانشاه بالا و شاخص های مثبت پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه در دولت یازدهم با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استاندار کرمانشاه و سایر مدیران کل ادارات و روسای سازمانهای استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با محوریت بررسی نیازهای بودجه ای و اعتبارات این استان در حال برگزاری است.

استاندار کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: استان کرمانشاه یک منطقه مظلوم و زخم خورده است که آنگونه باید و شاید توسعه نیافته و با مشکلات دست و پنجه نرم می کند.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: امیدواریم که با تدابیر دولت اعتدالگرای آقای روحانی در جهت رفع محرومیت ها از استان کرمانشاه، هرچند کوچک اما قدمهایی برداشته شود و مردم استان توسعه و پیشرفت را به شکل ملموسی حس کنند.

رضایی تصریح کرد: استان کرمانشاه نقش ویژه و برجسته ای در دوران دفاع مقدس دارد و با تقدیم حدود 10 هزار شهید و 20 هزار ایثارگر و جانباز و آزاده این شایستگی را دارد که در عصر سازندگی و توسعه نیز سهم قابل توجهی داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت توسعه استان کرمانشاه گفت: متأسفانه استان کرمانشاه از نظر شاخص های منفی بالا و از نظر شاخص های مثبت پایین است که می طلبد برا تغییر این وضعیت یک هم افزایی و همدلی در استان و یک کمک و توجه از مسئولان کشور را داشته باشد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در سال 90 که سفر مقام معظم رهبری انجام شد یک فصل جدیدی از توسعه و پیشرفت در استان کرمانشاه آغاز شده که نیازمند تدبیر دولت است تا با سرعت بیشتری به سمت اهداف مطلوب حرکت کند.

وی با اشاره به اولویت ها برای توسعه و پیشرفت کرمانشاه تصریح کرد: توسعه کانالهای آبرسانی، مهار آبهای سطحی، کنترل و توسعه هدفمند تجارت مرزی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی که همه و همه مورد تأکید مقام معظم رهبری بودند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رضایی بابادی افزود: در دو سال اخیر از پروژه های مصوب سفر رهبری تنها 10 درصد آن انجام شده و 90 درصد باقی مانده که باید با توجه ویژه دولت به سطح مطلوبی برسد.

استاندار کرمانشاه نیاز اعتباری استان در سال آینده را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امیدواریم این اعتبارات دیده شده و تخصیص پیدا کند. مسئولان استان هم تلاش مضاعف خواهند کرد و می دانند که در راه خدمت به مردم حق اشتباه ندارند.

وی در پایان با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امیدوارم با سفر آقای دکتر نوبخت و آشنایی نزدیک ایشان با نیازها و چالش ها، پنجره جدیدی از تو سعه و پیشرفت به روی ما گشوده شود.