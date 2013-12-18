کمبود آب آشامیدنی در روستایی با منابع آبی فراوان/رنج چند ساله مردم برنطین رودان از کم آبی

به گزارش خبرنگار مهر، روستای برنطین شهرستان رودان با توجه به برخورداری از منابع آبی فراوان از جمله روستاهای پرآب و حاصلخیز این شهرستان محسوب می شود اما مردم آن از کم آبی و بی آبی رنج می برند و تمامی مردم روستا از کم آبی و افت شدید فشار آب به تنگ آمده اند.

غلام زاهدی یکی از ساکنین این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دراین روستا آب در طول شبانه روز به کرات قطع می شود که مشکلات زیادی را در این زمینه بوجود آورده است.

وی بیان کرد: یکی از اقوام ما نیز در محله شهید مستأجری در هفته حدود د وساعت از آب برخوردار است که این میزان، جوابگوی آشامیدن آنها هم نیست.

جهانگیر اسلامی یکی دیگر از ساکنین در زمینه ترکیدگی لوله های آب اظهارداشت: لوله های این روستا بسیار قدیمی هستند و چون مقاومت آنها پایین آمده درجای جای این روستا شاهد ترکیدگی لوله ها هستیم.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز شاهد تجمع آب در اطراف لوله های ترکیده و مصرف انواع حیوانات از آن آب های جمع شده هستیم و احتمال نفوذ آن آب آلوده به درون لوله ها از قسمت های ترکیده باعث می شود که خطرات بهداشتی متعددی را برای مردم این روستا به دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از ساکنین روستای برنطین نیز گفت: مدتهاست که این روستا از کم آبی و بی آبی رنج می برد و مردم آن با مشکل مواجه هستند در حالی که این روستا دارای آب فراوان می باشد و ما از مسئولان خواستار رسیدگی به مشکل مردم این منطقه هستیم.

درودیان دهیار روستای برنطین شهرستان رودان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: لوله های آب این روستا بسیار قدیمی هستند و قدمتی تقریبا 20ساله دارند و به همین علت ترکیدگی لوله های آب دراین روستا بسیار زیاد است.

وی افزود: در برخی محلات این روستا به علت شرایط جغرافیایی آن، مردم در هفته دو تا سه ساعت از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردارند، درصورتی که این روستا از منابع آبی فراوان برخورداراست.

این مسئول بیان داشت: تعمیراتی در راستای کاهش ترکیدگی و ترمیم لوله های آب این روستا و نیز افزایش فشار آب انجام شده که جوابگوی این مشکل نبوده است و با وجود مکاتبات فراوان با مرکز شهرستان و استان این مشکل برطرف نشده است.

دهیار روستای برنطین به نارضایتی مردم روستای برنطین از این موضوع اشاره کرد و افزود: به علت کمبود آب آشامیدنی سالم در این روستا، مشکلات فراوان و هزینه های زیادی بر دوش خانواده ها گذاشته و باید در مورد بروز خطرات متعدد بهداشتی دراین روستا هشدار داد.