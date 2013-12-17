مبارزه را تا تحقق خواسته های ملت بحرین ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه صوت المنامه، سید یوسف المحافظه مسئول رصد و پیگیری مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: نظامیان رژیم بحرین عصر امروز مجید عبدالله معروف به حاج صمود 60 ساله را هنگام مصاحبه با شبکه اللولوه بازداشت کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین بیان کردند: نظامیان رژیم حاج صمود را پس از دو ساعت آزاد کردند.

حاج صمود پس از آزادی خود گفت: من در عرصه می مانم و برای گرفتن حقوق و مطالبات کامل از پای نخواهیم نشست،زندان برای ما اهمیتی ندارد ما بنده نخواهیم شد، زیرا زمان بردگی به پایان رسیده است.

وی افزود: پیروزی نزدیک است و خواسته های مردم بحرین محقق خواهد شد.من به خون شهدا وفادار می مانم و در عرصه می مانم.