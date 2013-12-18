انتقاد از عدم تخصیص اعتبار مناسب به محیط زیست در بودجه 93/ بی توجهی مسئولان به آلودگی هوا

سیدشریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه کاهش و حل معضل آلودگی هوا به عنوان معضل زیست محیطی نیازمند اختصاص اعتبارات کارآمد در لایحه بودجه 93 است٬ افزود: متاسفانه مسئولان توجه به مسائل زیست‌ محیطی را اولویت دوم کشور می‌دانند از این رو اعتبارات این بخش همه ساله در لایحه بودجه مغفول می‌ماند.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه بحث‌های مربوط به محیط زیست چون آلودگی هوا نیازمند نگاه جدی مسئولان است٬ تصریح کرد: بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات کارآمد به محیط زیست علاوه بر اوج‌گیری معضلات محیطی به افزایش آمار بیماری‌ها در کشور و افزایش هزینه‌های سلامت منجر می‌شود.

وی ادامه داد: اوج‌گیری آلودگی هوا در استان‌هایی چون خوزستان٬ تهران٬ اصفهان و اراک نیازمند اختصاص ردیف مستقلی در بودجه به عنوان حق آلایند‌گی برای این استان‌هاست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بحث آلودگی هوا اکنون در هیات ریسه مجلس در حال بررسی است٬ گفت: اختصاص بودجه کافی برای رفع آلودگی هوا در لایحه 93 به کاهش این معضل محیطی منجر می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم٬ افزود: خشک شدن تالاب‌ها و کم شدن حق‌آبه آنها نیز باید برای جلوگیری از بروز تبعات بعدی آن برای کشور در بودجه محیط زیست لحاظ شود.

وی با یادآوری آلودگی هوا در استان خوزستان که بیش از 50 هزار نفر را به علت تنگی نفس روانه بیمارستان کرد٬ گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تنها کاری که تاکنون در خصوص آلودگی هوای این استان کرده است تشخیص منبع آلودگی بوده است.

نماینده مردم اهواز و باوی٬ با بیان اینکه یکی از دلایل استعفای نمایندگان استان خوزستان نادیده گرفتن حق آلایندگی این استان بوده است٬ یادآور شد: مسئولان باید بدانند که تنها تشخیص منبع آلودگی کمکی به رفع مشکلات زیست محیطی کشور نخواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: توجه به رفع مشکلات زیست محیطی چون آلودگی هوا نیازمند اختصاص حق آلایند‌گی به استانهای صنعتی است که این مهم منوط به تخصیص اعتبارات مناسب در بودجه است.