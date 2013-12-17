مطالبات سینماگران از وزیر کشور/ هزينه مبارزه با اعتياد را با كمك هنر كاهش دهيم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست صمیمانه وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با سینماگران، تعدادی از اهالی سینما نظرات خود را درباره این همکاری در قالب سخنرانی بیان کردند.

پس از پایان صحبت های وزیر کشور کیومرث پوراحمد کارگردان سینمای ایران گفت: آقای وزیر! در کشور چین با جمعیت بالایی که دارد چرا مواد مخدر زیاد نیست و چرا باید ایران با داشتن این جمعیت تا این اندازه معتاد داشته باشد؟

وزیر کشور در پاسخ به سئوال وی عنوان کرد: این طور نیست در حال حاضر در کشور چین نیز معتاد وجود دارد وحتی مواد مخدر نیز دیده می شود.

در ادامه امین تارخ رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران افزود: امروز متوجه شدم که فقط این اهالی سینما نبودند که منتظر بازگشایی خانه سینما بودند بلکه برخی از وزرا هم می خواستند این خانه باز شود این نشان می دهد که ما صاحب یک دولت فرهنگی شده ایم اگر این نتیجه ها تبدیل به عمل نشود ما حرکتی نکرده ایم.

وی گفت: نیاز نیست که ما در مبارزه با قاچاقچیان اینقدر شهید بدهیم می شود کمتر هزینه کرد اگر بگذاریم فیلم هایی مثل "مرهم" ساخته شود. در این فیلم وظیفه خانواده ها در قبال فرزندان، ندامت و پشیمانی فرد معتاد و شرایط دیگر را نشان می دهد ما می توانیم فیلم های زیادی در این حوزه بسازیم اگر سانسور بگذارد و فیلمسازان زیادی هم آمادگی دارند اگر وزارت کشور بودجه کافی و زمان خوبی به سینماگران اختصاص دهد. بهتر است یک کمیته کارشناسانه برای بررسی این مضامین تشکیل شود.

کمال تبریزی رئیس کانون کارگردانان نیز افزود: من نمی خواستم صحبت کنم ولی به من تاکید شد که بهتر است به عنوان رئیس کانون در این جلسه سخنرانی کنم البته دوستان می دانستند که من تا به حال یک نخ سیگار هم نکشیده ام شاید برای همین باید امروز صحبت کنم.

وی ادامه داد: این معضل به این راحتی قابل حل نیست ما نباید بگذاریم بیش از این گسترش پیدا کند پیش از این هروقت که به خانه سینما می آمدم و در جلسات شرکت می کردم همیشه بوی سیگار می گرفتم چون دوستان ما هنرمند هستند و سیگار می کشند اما در مقطعی متوجه شدم که مصرف سیگار همکاران من بیشتر شده بود چرا که آنها دچار استرس، تشنج و خشونت بی دلیل بودند نوع برخورد در سالهای گذشته مصرف سیگار آنها را بالا برد با توجه به همین موضوع من معتقدم یکی از دلایلی که اعتیاد گسترش پیدا می کند به شرایطی است که افراد در آن بسر می برند.

این کارگردان در ادامه بیان کرد: اگر در کشور محبت و دوستی بیشتر شود قطعا این شرایط تاثیر زیادی می گذارد افراد معتاد برای اینکه به آرامش برسند به مواد مخدر روی می آورند بهتر است برای مردم آرامش ایجاد کنیم تا آدم ها کمتر در معرض چنین آسیب هایی قرار بگیرند قطعا اگر تلخی ها را برداریم تعداد معتادین هم کمتر می شود.

وی افزود: هنرمندان می توانند در کنار هم روی روحیه جوانها تاثیر گذار باشند صدا و سیما این نیاز را برآورده نکرده است باید در یک نگاه کارشناسانه و دقیق یک کانال تخصصی بوجود آید و این فیلم ها را پخش کند در این صورت ما شاهد تاثیر مثبت آن خواهیم بود.

فرشته طائرپور تهیه کننده سینمای ایران در ادامه گفت: آقای وزیر شما جای درستی آمده اید در اینجا می شود کارهای ماندگارساخت که هم بر دل مردم بنشیند و هم تاثیرگذار باشد. یکی از مصادیق جرم هنرمندان ما سیاه نمایی بوده است اگر وزارت کشور تکلیف هنرمندان را با واژه سیاه نمایی مشخص کند نیمی از راه را طی کرده ایم این فیلمی که امروز در ابتدای این نشست به نمایش درآمد هرگز از رسانه ما اجازه پخش ندارد.

وی تاکید کرد: فیلم هایی که چنین واژه ای درباره آنها بکار برده می شود حتی نمی توانند با مجوز در جشنواره های خارجی به نمایش در بیایند. بسیارند فیلم هایی شبیه "دهلیز". اگر تکلیف نظام درباره سیاه نمایی مشخص شود مطمئن باشید به نتیجه مطلوب می رسیم امیدوارم در دولت آقای روحانی این امید تبدیل به تدبیر شود ونگاه ما به اعتیاد هم محدود به کمک نشود و آثار اجتماعی خوبی در این حوزه تولید شود.

تهمینه میلانی کارگردان و نویسنده سینمای ایران نیز در ادامه بیان کرد: در این میان مسئله آبرو است که کارشناسی نشده است مفهوم آبرو صدمه ویرانگری می زند چرا که خیلی از این افرادی که دچار چنین مشکلاتی شده اند نمی توانند به راحتی آن را بیان کنند.وزارت کشور می تواند در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهد تا افراد بتوانند با احساس امنیت درباره مشکل خود صحبت کنند به طور نمونه در کشور سوئد مسئله روسپی گری به دلیل فرهنگ سازی کاملا کمرنگ شده است.

وی افزود: به جای اینکه درس عبرت بدهیم اراذل و اوباش را راهی خیابان می کنیم و آفتابه گردن آنها می اندازیم. همانطور که در جریان اخبار هستیم در سبزوار حدود 4 ماه است که یک بچه گم شده است و هنوز شخصی از او خبر ندارد چرا که وقتی آدم ربا را پیدا کردند چند ساعت بعد مرده است این خبر من را متاثر کرد آقای وزیر! حلقه اتصال یک سیستم با مردم آخرین کارمندی است که با مردم روبرو می شود متاسفانه هیچ کدام از حلقه آخرها مورد آموزش قرار نمی گیرند.

این کارگردان ادامه داد: وزارت کشور باید حلقه های آخر را مورد آموزش دقیق قرار دهد و این امر مهمی است. مسئله اعتیاد و فحشا مربوط به افراد آموزش دیده نشده است این افراد مبتنی بر عقده ها رفتار می کنند. این حلقه ها را اصلاح کنید.

مرتضی رزاق کریمی کارگردان و تهیه کننده آثار مستند در سینمای ایران نیز گفت: بحث سیاه نمایی در مورد آثار مستند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد چنین آثاری بیشتر از این واژه استفاده می کنند در صورتی که می دانید مستندها نشان دهنده واقعیت ها هستند. در این زمینه باید دست اهالی مستند را گرفت تا جامعه تصویر خود را بگیرد.

منوچهر محمدی تهیه کننده سینمای ایران نیز ادامه داد: من چند وقت پیش مصاحبه ای از وزیر در تلویزیون دیدم که وی خطاب به رسانه ها گفت شما شلاق تیز انتقاد را روی مسئولین برای مواد مخدر وارد کنید و هراسی نداشته باشید. این صحبت وی برای من جالب توجه بود.

وی افزود: به عنوان یک ایرانی احساس شرمندگی می کنم که ما حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس نشانی از اعتیاد نمی بینیم در صورتی که در این کشور با این سبقه فرهنگی معتادین وجود دارند شما بهتر است بررسی کنید که این کشورها چه کاری انجام می دهند که ما تاکنون آن را انجام نداده ایم.

تهیه کننده فیلم مارمولک بیان کرد: عنوان کردید نگاه توسعه محوری دارید بهتر است این پدیده شوم از پس الفاط دیپلماتیک و رسمی بیرون بیاید و به صراحت گفته شود. پیشنهادم این بود که حتی در این جلسه تعدادی از افراد آسیب دیده حضور پیدا می کردند و با سینماگران صحبت می کردند.

وی با اشاره به آماری که وزیر کشور درباره تعداد معتادین ارائه کرد گفت: فکر می کنم آمار واقعی بیشتر باشد. نباید بترسیم چرا که می خواهیم مشکل حل شود. دو سال پیش من را دعوت کردند تا کاری در ارتباط با مواد مخدر بسازیم ولی من تاکید کردم که با این نگاه نمی توانم در تلویزیون کار کنم. اگراز این زاویه دید که با نمایش سیاهی هاست پرهیز کنیم انگار کاری کرده ایم که فقط انجام شود.

محمدی ادامه داد: باید اگر فسادی در پلیس یا قوه قضائیه است نشان داده شود باید ببینیم خلأها کجاست و در این راه فیلمسازان را هم هدایت کنیم.

محمد حسین حقیقی فیلمنامه نویس سینمای ایران در ادامه گفت: فیلمی که در ابتدای این مراسم دیدم من را تحت تاثیر قرار داد اما این صحنه ها فقط مربوط به برخی مناطق نیست کافی است با هم به پارک قیطریه یا همین پیچ شمیران برویم چرا این چنین فیلمی اجازه پخش از رسانه ملی را ندارد مگر شما این فیلم را به خانواده خود نشان نمی دهید؟ مسئولین ما باید جوابگو باشند.

همچنین رضا کیانیان بازیگر سینمای ایران نیز گفت: در 8 سال گذشته چه اتفاقی افتاد که مردم ما یاد کره شمالی افتادند ما روشنفکرها این کشور را از قبل می شناختیم اما کم کم مردم آن نیز آن را شناختند وقتی در چنین شرایطی قرار می گیریم حرفها سرکوب می شود.

وی که پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین سینماگران و ستاد مبارزه با مواد مخدر را داد گفت: بهتر است از بین ما و شما یک کمیته تشکیل شود لطفا پایه این کمیته را بگذارید تا بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم. قطعا تشکیل این کمیته می تواند تاثیر گذار باشد.

این بازیگر ادامه داد: من در خیابان چون بازیگر هستم با مردم صحبت می کنم آنها می گویند چرا علما و روحانیون هیچ کدام از مواد مخدر را حرام نکردند؟

در ادامه رحمان رضایی کارگردان سینما نیز از شرایط مشکلات جامعه و آسیب های اجتماعی صحبت کرد. همچنین خسرو امیرصادقی تهیه کننده سینما نیز درباره معضلات ماهواره و مشکلاتی که برای خانواده ها بوجود می آورد صحبت کرد.

در پایان وزیر کشور در پاسخ به مسائلی که سینماگران مطرح کرده اند گفت: صحبت های صریحی شد و من تشکر می کنم چون بسیار صادقانه بود. دوست عزیز! مشروبات الکلی در حکم صریح قرآن حرام است البته برخی از علما برای مواد مخدر هم حکم داده اند.

وی افزود: من یک شورای مشورتی تشکیل داده ام و از شما می خواهم نماینده خود را برای حضور در این شورا معرفی کنید تا مسائل مربوط به مخدر را منصفانه و کارشناسانه مطرح کنیم. همچنین حاضر هستیم با شما یک تفاهمنامه امضا كنيم که البته شما آن را تدوین و ما آن را امضا کنیم. من از استانداران نیز می خواهم با شما همکاری های لازم را انجام دهند من دوست دارم شما نیز داخل کار بیایید چراکه می دانم شما نیز نگران هستید. قطعا نظرسنجی هایی که در این ستاد نیز جمع آوری شده است نیز در اختیار شما قرار می دهیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: مستندسازی کار بسیار مهمی است بحث حلقه اتصال نیز که یکی از کارگردانان عنوان کردند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: من به تلویزیون بارها گفته ام هر ایرادی از وزارت کشور دیدید حتما پخش کنید چرا که من قطعا جوابگو خواهم بود. جا دارد از آقای عسگرپور برای این میزبانی تشکر کنم و همچنین از رئیس سازمان سینمایی و دیگر دوستانی که در این جلسه حضور داشتند. خواهش من این است که اگر اشکال و ایرادی دیدید حتما به ما اطلاع دهید تا جایی که دستم برسد به شما کمک می کنم چون ما با امکانات دولتی نمی توانیم این معضلات را از بین ببریم مطمئن باشید من یک سال دیگر به همین جا می آیم و از شما گزارش کار می خواهم.

در این مراسم جعفر صانعی مقدم، حسن حسن دوست، نادر مقدس، کمال تبریزی، امیر اثباتی، افسانه چهره آزاد، مریم امیر جلالی، علیرضا داوود نژاد، علیرضا رضاداد، مجتبی راعی، لاله اسکندری، خاطره اسدی، سحر عصرآزاد، طهماسب صلح جو ، محمدعلی طالبی ، محمد رضا سکوت، مسعود رایگان، یدالله صمدی، محمد مختاری، فرهاد توحیدی، بیژن میرباقری، کامبوزیا پرتوی، همایون اسعدیان، محمدعلی سجادی، مجید جوزانی، محمد بزرگ نیا، بهروز شعیبی، غلامرضا موسوی، سید محمود رضوی، کامران قدکچیان، افسانه بایگان و ... حضور داشتند.