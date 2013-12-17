به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه در دولت یازدهم با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استاندار کرمانشاه و سایر مدیران کل ادارات و روسای سازمانهای استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با محوریت بررسی نیازهای بودجه ای و اعتبارات این استان برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این نشست اظهار داشت: همانطور که اکثر مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس دغدغه دارند، پروژه های سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه از اولویت های ما در بودجه سال 93 است.

محمد باقر نوبخت با اعلام این خبر از تخصیص 100 درصدی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای مصوبات سفر رهبر انقلاب در سراسر کشور خبر داد.

نوبخت با اشاره به ره آورد سفرش به استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روزهای آینده یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت پروژه های درمانی استان کرمانشاه به این استان خواهم فرستاد تا با رسیدگی های لازم تمهیدات مورد نیاز برای تکمیل برخی از این طرح ها مثل تکمیل اتاق عمل بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه اندیشیده شود.

وی با اشاره به دغدغه شهردار کرمانشاه برای تکمیل پروژه منوریل این شهر، اظهار داشت: باید به وضعیت خزانه رجوع کنیم تا دریابیم که آیا می توانیم به این حوزه کمکی کنیم یا خیر.

نوبخت همچنین از برگزاری جلسات دوره ای با مسئولین استانی در راستای بررسی پیشبرد کارها و اقدامات انجام شده خبر داد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نتایج برخی نظر سنجی ها گفت: 86 درصد مردم از نحوه برنامه ریزی و بودجه نویسی دولت برای سال آینده رضایت دارند و ما هم بنا بر همین نظر مردم اعتقاد داریم که عملکرد ما قابل دفاع است و امیدوارم طوری حرکت کنیم که نتیجه مطلوب حاصل شود.

نوبخت در تشریح رویکرد تخصیص بودجه سال آینده گفت: به پروژه های بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی منابع اندکی اختصاص خواهیم داد اما این به معنای توقف یا رشد کم آنها نیست.

وی ادامه داد: به پروژه هایی که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت دارند نیز منابعی اختصاص داده می شود تا رونق خود را داشته باشند اما واقعیت موضوع این است که تمرکز ما بر پروژه هایی است که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: در سال آینده 184 طرح از پروژه هایی که 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی و 62 طرح از پروژه هایی که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را به اتمام می رسانیم که مجموعا 246 طرح به بهره برداری خواهند رسید.

وی همچنین از کاهش 7.3 درصدی بودجه 93 نسبت به سال جاری خبر داد.

نوبخت اظهارداشت: بیش از 2 هزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور داریم و این در حالی است که 33 درصد اعتبارات عمرانی کاهش داشته است.

نوبخت اعلام کرد: علاوه بر بودجه حدود 38 هزار میلیارد تومانی عمرانی سال 93، 35 میلیارد دلار فاینانس پیش بینی شده که 15.5 میلیارد دلار به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، همچنین مقید بوده ایم که کلنگ پروژه جدیدی را به زمین نزنیم.

وی با اشاره به این موضوع که 2 هزار میلیار تومان در بخش صنعت و کشاورزی برای کشور در نظر گرفته شده است اظهار داشت: استان کرمانشاه می تواند به فراخور از این منابع استفاده کند.

نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: بودجه را بر مبنای اصل شفافیت بسته ایم و با حاضر شدن در مجلس از آن دفاع خواهیم کرد و البته به این موضوع هم که مجلس تصمیم نهایی را خواهد گرفت احترام می گذاریم.

