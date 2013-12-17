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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۵

در چند روز اخیر/

29 میلیون متر مکعب گاز در گیلان به مصرف رسید

29 میلیون متر مکعب گاز در گیلان به مصرف رسید

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گیلان از مصرف 29 میلیون متر مکعبی گاز طی چند روز اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال نورموسوی شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این میزان مصرف 25 درصد معادل شش میلیون متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه روند مصرف گاز طبیعی در استان رو به افزایش است از مردم خواست در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند.

مدیر عامل شرکت گاز گیلان گفت: صرفه جویی در مصرف گاز نیازمند آموزش همگانی است بنابراین مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

 وی در ادامه تاکید کرد: بدون شک آموزش همگانی نقش مهمی در گسترش فرهنگ صرفه جویی دارد.

کد مطلب 2197928

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