به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی عصر سه شنبه در دیدار با جمعی از فعالان حوزه حمل و نقل این شهرستان اظهار کرد: رفتار فعالان حمل و نقل درون شهری آیینه فرهنگی شهرستان است.

امام جمعه کاشمر با بیان این که برای اصلاح روند حمل و نقل باید در جهت رفع مشکلات از رانندگان پشتیبانی کرد، گفت: اصلاح روند حمل و نقل نیازمند توجه به مشکلات رانندگان است.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: کسانی که در این عرصه مشغول به خدمت هستند یکی از ارزشمند ترین خدمات را به جامعه ارائه می دهند.

وی جابجایی انسانها را از نشانه های فعالیت و حیات اجتماعی جامعه دانست و بیان کرد: هرچه مسافرت ها و رفت و آمد بیشتر باشد نشان می دهد جامعه فعال و زنده تر است.

امام جمعه کاشمر با بیان این که در کنار کار حمل و نقل مسائل معنوی و فرهنگی هم مطرح است، تصریح کرد: رفتار، برخورد و نگاه و صحبت شما آیینه فرهنگی شهرستان است.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکید براین که شما باید محرم اسرار دیگران باشید، گفت: از نگاه و برخورد شما است که مسافران می فهمند کاشمری ها چگونه افرادی هستند.

وی همچنین از رانندگان خواست به تمامی اقشار جامعه به خصوص پیرمردها و مریض ها به خوبی خدمات رسانی کرده و به خاطر پول جایگاه خود را زیر سوال نبرند.

امام جمعه کاشمر از روز حمل و نقل به عنوان یکی از روزهای تاریخی یاد کرد و گفت: مسئولان حمل و نقل برای خدمات دهی به رانندگان نباید از هیچ کاری دریغ کنند.

یاد آوری می شود در حال حاضر913 خودرو از جمله تاکسی، مینی بوس، اتوبوس و ...کار حمل و نقل را در این شهرستان بر عهده دارند.