جایگاه فارس در بحث توریست درمانی کمرنگ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ظریف کار با اشاره به اینکه تعطیلی دو روز در هفته در استان اصفهان مصوب و عملیاتی شده، گفت: هم اکنون مقام ارشد استان در این خصوص نظر موافق داشته و این موضوع در حال بررسی و تحلیل است.

وی ادامه داد: در صورت مصوب شدن موضوع تعطیلی دو روز در هفته مسافرت هایی با فاصله 500 کیلومتر به راحتی انجام شده و گردشگری داخلی توسعه خواهد یافت.

رییس کمیسیون اتاق شیراز عنوان کرد: در شرایطی که افراد فرصت کافی برای سفر در اختیار داشته باشند سرمایه گذاری های بخش خصوصی سودآوری خواهند داشت و نهایتاً سرمایه گذاران بیشتری به این بخش ورود پیدا خواهند کرد.

ظریف کار به موضوع تبلیغ پتانسیل های استان فارس در استانهای دیگر اشاره و اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما به شهرداری این است که با استانهای دیگر تفاهم نامه ای را منعقد ساخته و در این راستا استانها بتوانند محل های گردشگری خود را به صورت رایگان در استانهای یکدیگر تبلیغ کنند.

وی اذعان داشت: برای توسعه گردشگری در استان فارس باید بر روی موضوعات فصلی مانند فصل گل دهی نرگس زار شهرستان کازرون و یا زمان گلاب گیری شهرستان میمند کار شده و با حجم تبلیغات گسترده صنعت گردشگری داخلی را رونق دهیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری کمتر از هر صنعت دیگر به مواد اولیه یا تکنولوژیهای خاص وابسته است و عوارض زیست محیطی کمی نیز دارد گفت: پتانسیل های متعدد فارس از جمله میهمان نوازی مردم این استان و سابقه فرهنگی و باستانی آن از مزایای گردشگری در این سرزمین است.

ظریف کار با اشاره به اینکه استان فارس طی سالها ید طولانی در بحث توریست درمانی در کشور داشته، گفت: به واسطه فعالیت برخی از استانها و نیز کشورهای مجاور مانند ترکیه در بحث توریست درمانی به مرور زمان فارس مقام خود را در بحث مذکور از دست خواهد داد.