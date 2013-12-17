به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همایون فر در نشستی با موضوع بررسی مسائل مربوط به توسعه صنعت گردشگری استان فارس گفت: در شرایط فعلی فارس رونق صنعت گردشگری استان بیش از هر موضوع دیگر می تواند چرخهای اقتصادی استان را به چرخش در آورد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان فارس نیازمند توسعه اقتصادی است، عنوان کرد: با توجه به چالش های موجود در فارس، باید صنعت گردشگری استان به گونه ای رشد پیدا کند که بتواند کمبودهای موجود در سایر حوزه های اقتصادی را جبران نماید.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم در راستای جذب توریست داخلی و خارجی گفت: مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به ضرورت برقراری تعامل با استانهای دیگر در راستای ایجاد رونق در صنعت گردشگری فارس اشاره و اظهار کرد با ایجاد ارتباط و گسترش تعاملات باسایر استانهای کشور می توانیم از تجارب سازنده آنان در بحخث گردشگری استفاده کرده و نهایتاً در راستای همفکری رونق گردشگری کشور را باعث شویم.

همایون فر با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری دربخش گردشگری فارس گفت: در حال حاضر مدیریت ارشد استان و مجموعه استانداری فارس به صورت ویژه از ورود سرمایه گذاران در بخش گردشگری حمایت می کنند.

وی با تأکید بر آمادگی استانداری فارس برای حمایت قاطع از سرمایه گذاران صنعت گردشگری گفت: با توجه به ضرورت رونق هر چه بیشتر گردشگری در فارس، سرمایه گذاران این بخش از چند حمایتی دولت و مقامات ارشد استان بهره مند خواهند شد.

به زودی اتاق شیراز سبد گردشگری فارس را ارائه خواهد کرد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی شیراز به زودی با همکاری شش استان مجاور فارس سبد گردشگری خود را ارائه خواهد کرد.

فریدون فرقانی با اشاره به اینکه کل کشور از حیث گردشگری به شش منطقه تقسیم شده و استان فارس نیز درا ین طبقه بندی در منطقه 4 و همجوار با استانهای همانند یزد، اصفهان، کرمان، واقع شده، گفت: هم افزایی در خصوص مباحث گردشگری با استانهای مذکور که دارای جاذبه های گردشگری منحصر به فرد هستند می تواند به رونق گردشگری داخلی در فارس منجر شود.

وی ادامه داد: اتاق شیراز با ایجاد تعامل با استانهای همجوار تا پایان سال کارنامه خوبی در بحث گردشگری در فارس ارائه خواهد کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به دعوت اتاق شیراز از روسای اتاقهای بازرگانی پنج استان کشور در اواخر دی ماه سال جاری گفت: در این نشست مشترک راههای برون رفت استان فارس از مشکلات گردشگری موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دلسوزی مدیران بخش های دولتی و خصوصی برای توسعه صنعت گردشگری قابل تقدیر است

مدیرعامل هتل های زنجیره ای مهر در استان یزد نیز که به منظور همفکری با مسئولین استان فارس و افزایش تعاملات گردشگری میان استانهای یزد و فارس به این نشست دعوت شده بود، گفت: دلسوزی مدیران بخش های دولتی و خصوصی استان فارس برای توسعه صنعت گردشگری در این استان منحصر به فرد و قابل تقدیر است.

محمد حسین محتاج الله با اشاره به رشد منفی گردشگری طی 8 سال گذشته در سراسر کشور گفت: عدم تدبیر و همگامی مسئولین و مدیران کلان کشور طی این مدت باعث افتادن سایه سنگین رکود بر صنعت گردشگری در تمام شهرهای کشور شده است.

وی ادامه داد: در طول سالهای فعالیت دولت نهم و دهم، سازمان میراث فرهنگی کشور به حیات خلوتی برای بازی های سیاسی و برخی از افراد تبدیل شده بود که ضربه وارده بر بدنه گردشگری کشور در طول این چند سال به سختی قابل جبران است.

مدیر عامل هتل های زنجیره ای مهر در استان یزد از صنعت گردشگری به عنوان اساسی ترین صنعتی که می تواند برای کشور ما ارزآوری داشته باشد یاد کردو گفت: کشورهای آلمان و ترکیه چندین برابر درآمد نفتی ما را از طریق جذب توریست تحصیل می کنند.

محتاج الله به پتانسیل های استان یزد در بحث جذب گردشگری اشاره کرد و گفت: بافت تاریخی شهر یزد به عنوان اصلی ترین پتانسیل گردشگری این شهر محسوب شده و در حد معادن طلا و چاههای نفت می تواند برای این استان ارزآوری داشته باشد.

وی تفاهمنامه میان استانهای کشور برای مبادلات گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: استانهای فارس، اصفهان و یزد به عنوان مثلث گردشگری کشور می توانند با افزایش میزان تعاملات و معرفی پتانسیل های گردشگری منحصر به فرد خود افزایش سفرهای بین استانی و رونق صنعت گردشگری داخلی را باعث شوند.

نایب رییس شورای عالی کار کشور به نقش بی بدیل توسعه گردشگری در تبادل فرهنگی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: قرار دادن پرچم کشور آمریکا بر روی میز هتل های زنجیره ای مهر در استان یزد اشک ذوق یک توریست آمریکایی که از آمدن به ایران رعب و ترس خاصی داشت را جاری کرد.

محتاج الله با اشاره به اینکه این توریست آمریکایی بعد از بازگشت به کشور خود به برگزاری سمیناری تحت عنوان ایران را بهتر بشناسیم پرداخت و گفت: گسترش و رونق صنعت گردشگری می تواند چهره واقعی و فرهنگ اصیل ما را به بسیاری از کشورهای جهان ثابت کند.

صنعت گردشگری بهترین راه برای خنثی کردن تبلیغات منفی علیه کشور

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی شیراز گفت: بسیاری از کشورهای جهان تبلیغات منفی علیه کشور ما انجام می دهند که بهترین راه برای رفع این تبلیغات آمدن توریست به ایران و مشاهده فرهنگ ایرانیان و مهمان نوازی های آنان است.

محمدعلی دیده روشن با اشاره به اینکه توریست های طی سالهای گذشته به ایران آمده و بعد از بازگشت به کشورهای خود مبلغ فرهنگ اصیل ایرانی بوده اند گفت: بخش های مردمی ایجاد وارتباطات عمومی در هر کشور می تواند در سیاست گذاری های دولت نقش آفرین باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول دوران تحریم ها نیز می توان به صنعت گردشگری را در کشور توسعه داد گفت: صنعت گردشگری بهترین راهی است که می تواند تبلیغات منفی علیه کشور ما را خنثی نماید.

این فعال اقتصادی یادآور شد آنچه مسلم است هیچ دولتی در هیچ کشوری نمی تواند رفتن یک توریست به یک کشور را تحریم نماید.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی شیراز همچنین اذعان داشت: صنعت گردشگری بیشترین ارز آوری را برای استان و کشور به همراه داشته و علاوه بر آن طبق آمارهای جهانی ورود هر توریست می تواند به ایجاد بیش از صد شغل منجر شود.