به گزارش خبرگزاري مهر، هفتمين جشنواره بين المللي "سينماحقيقت" شامگاه امشب سه شنبه 26 آذرماه پس از چند روز شور و هياهيو از نمايش آثار مستند و حضور تعداد قابل توجهي از مخاطبان اين عرصه سينمايي، در تالار وحدت به كار خود پايان داد.

داوران اين جشنواره اسامی برگزیدگان بخش‌های مسابقه ملی و مسابقه بین‌الملل را به اين شرح معرفي كردند:



بخش مسابقه ملی



* بهترین دستاورد فنی:



- بهترین صدابرداری و صداگذاری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: آرش قاسمی صداگذار "خون مردگی"



- بهترین تدوین: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: صادق رضانیا تدوینگر "در پناه بلوط"



- بهترین تصویربرداری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال تعلق گرفت به: مهدی آزادی تصویربردار "لبیک"



* بهترین پژوهش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: علی محمد قاسمی پژوهشگر "گزارش شنبه"



* بهترین مستند سیاسی- اقتصادی بخش ویژه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: مرتضی پایه‌شناس کارگردان "فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه"



* بهترین مستند- داستانی بخش ویژه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به:محمدحسین مهدویان کارگردان "آخرین روزهای زمستان"



* بهترین مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: مصطفی رزاق کریمی کارگردان "خاطراتی برای تمام فصول"



* بهترین مستند اجتماعی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: محمد کارت کارگردان "خون مُردگی"



* بهترین مستند پرتره: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: غلامرضا نعمت‌پور کارگردان "برای گونگادین بهشت نیست"



* بهترین مستند تاریخی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: حسن نقاشی کارگردان "شاهجهان"



* بهترین مستند دینی و آیینی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: رضا فرهمند کارگردان "لطفاً بوق بزنید"



* بهترین مستند علمی و زیست محیطی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: فرشاد افشین‌پور کارگردان "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب"



* بهترین مستند قوم شناسی: هیات داوران هیچ فیلمی را واجد دریافت جایزه بهترین کارگردانی اعلام نکردند.



* بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به گل اندام صفری کارگردان "خان آخر"



* بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به رضا فرهمند کارگردان "لطفاً بوق بزنید"



* بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به مهدی نورمحمدی کارگردان "در پناه بلوط".



* جایزه ویژه هیات‌داوران: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به لقمان خالدی کارگردان "کمی بالاتر"



* جایزه ویژه دبیر جشنواره: با تقدیر از مهدی مطهر تهیه‌کننده "لطفاً بوق بزنید"؛ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 6 سکه بهار آزادی اهدا شد به آزاده موسوی و کوروش عطائی کارگردانان "از ایران، یک جدایی"



* جایزه بزرگ جشنواره: نشان فیروزه، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال اهدا شد به مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده "خاطراتی برای تمام فصول"



بخش مسابقه بین‌الملل



-مستندهای کوتاه



بهترین مستند کوتاه (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 3000 دلار): اسلومو، به کارگردانی وین پادولا از آمریکا، به خاطر ساختار سینمایی عالی، سبک روایی آهنگین و کارآمد، و بیان خاطره انگیز فردیت در آن



جایزه ویژه هیات داوران (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار): "برای من خورشید هرگز غروب نمی‌کند" به کارگردانی مینا راد از کشور فرانسه به خاطر سادگی و صفای آن در روایت قصه‌ای عمیق.



تقدیر هیات داوران: پرندگان مهاجر (قوناق قوشلاو) به کارگردانی حسین دادگر از ایران، به خاطر توجه حساس آن به یک مقوله زیست محیطی بسیار حائز اهمیت و جهانی.



-مستندهای نیمه بلند



بهترین مستند نیمه بلند: (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 5000 دلار): "عروسک کاموایی" به کارگردانی عزت‌الله پروازه از ایران به خاطر ارائه پرتره‌ای متین از شکیبایی و خوشبینی بشری.



جایزه هیات داوران: (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار): "پدر و پسر" به کارگردانی پاول لوزینسکی از لهستان، به خاطر واکاوی یک رابطه شکننده و در عین حال جاودان پدر و فرزندی.



تقدیر ویژه هیات داوران: "پیر پسر" به کارگردانی مهدی باقری از ایران، به خاطر ارتباط آن با جامعه روز ایران و پرتره شجاعانه آن از روابط بین نسل‌ها و "کمی بالاتر" به کارگردانی لقمان خالدی از ایران به خاطر حسن انتخاب کارگردان در پرداختن به تب و تاب درونی شخصیتی که در حالت عادی به چشم نمی‌آمد.



-مستندهای بلند



تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 7000 دلار به طور مشترک تقدیم شد به: "ابوحراز" به کارگردانی ماسیژ دریگاس از لهستان و "خاطراتی برای تمام فصول" به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی از ایران. "ابوحراز" به خاطر کیفیت‌های بیانی و فنی نگاه صمیمانه این فیلم به جامعه‌ای در سودان که با خطر انقراض در اثر بروز تغییرات زیست محیطی مواجه است. "خاطراتی برای تمام فصول" به خاطر تحقیق ماندگار و تصویربرداری آرشیوی کارگردان که ماحصل آن دستیابی به نگاهی درونی به پیامدهای ناشناخته جنگ ایران و عراق است.



جایزه ویژه هیات داوران (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار) به اتفاق آرا اهدا شد به "بازی آدم کشی" به کارگردانی جی. اوپن هایمر از کشور دانمارک به خاطر تلاش دقیق، مستند و جمعیِ این فیلم برای واکاوی تاریک‌ترین جنبه‌های ذات بشر.



اعضای هیات داوران بخش فیلم‌های بلند همچنین از کارگردان فیلم "برای گونگادین بهشت نیست" بخاطر تلاش او برای معرفی و شناساندن انگاره‌های ایرانی تشکر کرد.

همچنین نشان فیروزه سینماحقیقت به پاس یک عمر فعالیت هنری به ناصر تقوایی و سید حسن بنی‌هاشمی، کارگردانان سینمای مستند ایران اهدا شد.