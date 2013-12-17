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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷

"سينماحقيقت" برترين‌هايش را شناخت/ پايان رقابت تنگاتنگ آثار مستند

"سينماحقيقت" برترين‌هايش را شناخت/ پايان رقابت تنگاتنگ آثار مستند

برگزیدگان هفتمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، هفتمين جشنواره بين المللي "سينماحقيقت" شامگاه امشب سه شنبه 26 آذرماه پس از چند روز شور و هياهيو از نمايش آثار مستند و حضور تعداد قابل توجهي از مخاطبان اين عرصه سينمايي، در تالار وحدت به كار خود پايان داد.

داوران اين جشنواره اسامی برگزیدگان بخش‌های مسابقه ملی و مسابقه بین‌الملل را به اين شرح معرفي كردند:

بخش مسابقه ملی

* بهترین دستاورد فنی:

- بهترین صدابرداری و صداگذاری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: آرش قاسمی صداگذار "خون مردگی"

- بهترین تدوین: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: صادق رضانیا تدوینگر "در پناه بلوط"

- بهترین تصویربرداری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال تعلق گرفت به: مهدی آزادی تصویربردار "لبیک"

* بهترین پژوهش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: علی محمد قاسمی پژوهشگر "گزارش شنبه"

* بهترین مستند سیاسی- اقتصادی بخش ویژه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: مرتضی پایه‌شناس کارگردان "فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه"

* بهترین مستند- داستانی بخش ویژه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به:محمدحسین مهدویان کارگردان "آخرین روزهای زمستان"

* بهترین مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: مصطفی رزاق کریمی کارگردان "خاطراتی برای تمام فصول"

* بهترین مستند اجتماعی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: محمد کارت کارگردان "خون مُردگی"

* بهترین مستند پرتره: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: غلامرضا نعمت‌پور کارگردان "برای گونگادین بهشت نیست"

* بهترین مستند تاریخی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: حسن نقاشی کارگردان "شاهجهان"

* بهترین مستند دینی و آیینی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: رضا فرهمند کارگردان "لطفاً بوق بزنید"

* بهترین مستند علمی و زیست محیطی: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به: فرشاد افشین‌پور کارگردان "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب"

* بهترین مستند قوم شناسی: هیات داوران هیچ فیلمی را واجد دریافت جایزه بهترین کارگردانی اعلام نکردند.

* بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به گل اندام صفری کارگردان "خان آخر"

* بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به رضا فرهمند کارگردان "لطفاً بوق بزنید"

* بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ صد میلیون ریال اهدا شد به مهدی نورمحمدی کارگردان "در پناه بلوط".

* جایزه ویژه هیات‌داوران: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال اهدا شد به لقمان خالدی کارگردان "کمی بالاتر"

* جایزه ویژه دبیر جشنواره: با تقدیر از مهدی مطهر تهیه‌کننده "لطفاً بوق بزنید"؛ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 6 سکه بهار آزادی اهدا شد به آزاده موسوی و کوروش عطائی کارگردانان "از ایران، یک جدایی"

* جایزه بزرگ جشنواره: نشان فیروزه، دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال اهدا شد به مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده "خاطراتی برای تمام فصول"

بخش مسابقه بین‌الملل

-مستندهای کوتاه

بهترین مستند کوتاه (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 3000 دلار): اسلومو، به کارگردانی وین پادولا از آمریکا، به خاطر ساختار سینمایی عالی، سبک روایی آهنگین و کارآمد، و بیان خاطره انگیز فردیت در آن

جایزه ویژه هیات داوران (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار): "برای من خورشید هرگز غروب نمی‌کند" به کارگردانی مینا راد از کشور فرانسه به خاطر سادگی و صفای آن در روایت قصه‌ای عمیق.

تقدیر هیات داوران: پرندگان مهاجر (قوناق قوشلاو) به کارگردانی حسین دادگر از ایران، به خاطر توجه حساس آن به یک مقوله زیست محیطی بسیار حائز اهمیت و جهانی.

-مستندهای نیمه بلند

بهترین مستند نیمه بلند: (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 5000 دلار): "عروسک کاموایی" به کارگردانی عزت‌الله پروازه از ایران به خاطر ارائه پرتره‌ای متین از شکیبایی و خوشبینی بشری.

جایزه هیات داوران: (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار): "پدر و پسر" به کارگردانی پاول لوزینسکی از لهستان، به خاطر واکاوی یک رابطه شکننده و در عین حال جاودان پدر و فرزندی.

تقدیر ویژه هیات داوران: "پیر پسر" به کارگردانی مهدی باقری از ایران، به خاطر ارتباط آن با جامعه روز ایران و پرتره شجاعانه آن از روابط بین نسل‌ها و "کمی بالاتر" به کارگردانی لقمان خالدی از ایران به خاطر حسن انتخاب کارگردان در پرداختن به تب و تاب درونی شخصیتی که در حالت عادی به چشم نمی‌آمد.

-مستندهای بلند

تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 7000 دلار به طور مشترک تقدیم شد به: "ابوحراز" به کارگردانی ماسیژ دریگاس از لهستان و "خاطراتی برای تمام فصول" به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی از ایران. "ابوحراز" به خاطر کیفیت‌های بیانی و فنی نگاه صمیمانه این فیلم به جامعه‌ای در سودان که با خطر انقراض در اثر بروز تغییرات زیست محیطی مواجه است. "خاطراتی برای تمام فصول" به خاطر تحقیق ماندگار و تصویربرداری آرشیوی کارگردان که ماحصل آن دستیابی به نگاهی درونی به پیامدهای ناشناخته جنگ ایران و عراق است.

جایزه ویژه هیات داوران (تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی 2000 دلار) به اتفاق آرا اهدا شد به "بازی آدم کشی" به کارگردانی جی. اوپن هایمر از کشور دانمارک به خاطر تلاش دقیق، مستند و جمعیِ این فیلم برای واکاوی تاریک‌ترین جنبه‌های ذات بشر.

اعضای هیات داوران بخش فیلم‌های بلند همچنین از کارگردان فیلم "برای گونگادین بهشت نیست" بخاطر تلاش او برای معرفی و شناساندن انگاره‌های ایرانی تشکر کرد.

همچنین نشان فیروزه سینماحقیقت به پاس یک عمر فعالیت هنری به ناصر تقوایی و سید حسن بنی‌هاشمی، کارگردانان سینمای مستند ایران اهدا شد.

کد مطلب 2197941

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