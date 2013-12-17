طرح پیشگامان دانایی در بهشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي ذبيح پور شامگاه سه شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان با بيان اينكه در طرح پيشگامان دانايي، دانش آموزان به عنوان جامعه هدف مطرح هستند، گفت: در هماهنگي صورت گرفته با مدارس، ابتدا كتاب هايي به دانش آموزان معرفي مي شود و در اختيار آنها قرار مي گيرد و دانش آموزان آن كتاب را خلاصه نويسي نموده و در هنگام بازديد از كتابخانه به كتابداران تحويل مي دهند.

وي افزود: از بين خلاصه نويسي هاي جمع آوري شده، برترين ها انتخاب مي شوند و با حضور كتابداران در مراسم صبحگاه مدارس، از دو نفر از برترين ها تقدير مي شود.

رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي بهشهر با بيان اينكه با اجراي اين طرح، دانش آموزان با كتاب خواندن و نوشتن مأنوس مي شوند، ابراز اميدواري كرد طرح پيشگامان دانايي زمينه اي براي بروز و ظهور استعدادهاي خلاق جامعه باشد.

وی همچنین از برگزاری كتابخانه هاي عمومي رستمكلا خبر داد و گفت: در اين جلسه مصوب شد كتابخانه هاي خودگردان در ادارات رستمكلا راه اندازي شوند.

ذبیح پور بیا داشت: همچنين طرح پيشگامان دانايي جهت ترويج فرهنگ مطالعه و خلاصه نويسي كتاب بين دانش آموزان با همكاري آموزش و پرورش به اجرا در خواهد آمد.





