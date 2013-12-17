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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۰۰

هاشمی رفسنجانی:

زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در رفسنجان فراهم است/ لزوم بهره‌گیری از سیستم‌های کشاورزی نوین

زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در رفسنجان فراهم است/ لزوم بهره‌گیری از سیستم‌های کشاورزی نوین

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ظرفیت های لازم در شهرستان رفسنجان برای سرمایه گذاری خبر داد و گفت: باید با برنامه ریزی صحیح این ظرفیت ها به فعلیت برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی سه شنبه شب در دیدار با اعضای ستاد توسعه شهرستان رفسنجان با اشاره به ظرفیت های استان کرمان گفت: زمینه لازم برای سرمایه گذاری در استان و شهرستان رفسنجان وجود دارد.

وی اذعان داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای به فعلیت رساندن این ظرفیت ها اقدام شود.

آیت الله رفسنجانی تصریح کرد: شهرستان رفسنجان از ظرفیت عظیمی در بخش کشاورزی برخوردار است و با توجه به ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی این منطقه، می توان سرمایه گذارها را جذب رفسنجان کرد.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید با استفاده از روش های علمی و کارشناسی شده به دنبال تحقق این امر باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با بهره گیری از سیستم های کشاورزی نوین می توانیم اقتصاد منطقه را رونق بخشیم که این امر می تواند در رفع مشکل اشتغال در شهرستان بسیار تاثیرگذار باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشکل خشکسالی در رفسنجان تاکید کرد: همه کشاورزان رفسنجانی با مشکل خشکسالی مواجه هستند و باید مشکل تامین آب برای 30 هزار هکتار از اراضی رفسنجان برطرف شود.

کد مطلب 2197944

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