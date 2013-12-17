افراط مانع از به کارگیری افراد متخصص و پیشرفت کشور می شود/ عدم اجرای مطلوب اصل 44 قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی شامگاه سه شنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستانهای رفسنجان و انار اظهارداشت: امروز با توجه به تحرمیها و شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد همه اقشار جامعه باید در راستای پیشبرد اهداف کشور و موفقیت نظام اسلامی گام بردارند و در این مسیر اتحاد و یکدلی مسئولان و مردم حرف اول را می زند.

وی تصریح کرد: در این میان افراط می تواند مانعی بزرگ محسوب شود و جلوی استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد را بگیرد و از بهره وری کارها بکاهد.

هاشمی ادامه داد: باید مسیر را برای حل مشکلات اقتصادی هموار کنیم و اجازه ندهیم دشمن با تحریم به اقتصاد کشور لطمه بزند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کشور باید در مسیر رشد و ترقی قرار گیرد و یکی از مهمترین روشها استفاده از راهکارهای علمی است و دولت در این زمینه باید راهگشا باشد.

توسعه برمبنای دانش نیاز اصلی کشور است

وی ادامه داد: استفاده از دانش روز برای حل مشکلات ضروری است و در این میان باید از تمام امکانات موجود بهره گرفت که استفاده از نیروهای فعال و متخصص، کارآزموده و کاردان بسیار حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر گسترش همکاریهای علمی با کشورهای مختلف ادامه داد: سایر کشورها از علم به عنوان یک حربه در زمینه های اقتصادی بهره می برند و هر روز در حال توسعه دانش و تکنولوژی خود هستند.

وی همچنین به اجرای خصوصی سازی تاکید کرد و گفت: باید دست مردم را برای ورود به عرصه های اقتصادی و حل مشکلات باز گذاشت در حقیقت دولت باید زمینه فعالیتهای اقتصادی را با ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند و در نهایت بخش خصوصی بتواند عملکرد مطلوبی در عرصه اقتصادی ایفا کند.

مقام معظم رهبری براجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند

وی گفت: در قانون و در اصل 44 قانون اساسی این مهم پیش بینی شده است و اجرای آن مورد تاکید مقام معظم رهبری است و بر آن تاکید دارند.

هاشمی ادامه داد: در حقیقت این اصل نیز سعی دارد از توان مردم برای مشارکت در امور و تاثیرگذاری آنها استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تفسیر این اصل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده اند گفت: این اصل تاکنون به خوبی اجرا نشده است و دولت گذشته هم نتوانست به خوبی این اصل را اجرا کند.

وی همچنین تحریمها را نیز در اجرایی نشدن مطلوب اصل 44 قانون اساسی تاثیر گذار دانست و ادامه داد: سیاستهای دولتها نیز باید بر اجرای صحیح این قانون باشد که این مهم یا به خوبی اجرا نشده و یا به گونه ای به مردم واگذار نشده است.

نباید به حاشیه سازان توجه کرد

وی تاکید کرد که دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید پشتیبان و حمایت کننده باشد و تسهیلات لازم را ارائه دهد تا مردم بتوانند در امور مشارکت فعال داشته باشند.

وی اعطای تسهیلات و برداشتن بروکراسی دست و پاگیر را در مسیر توسعه و پیشرفت امری مهم برشمرد و افزود: هدف باید پیشبرد اهداف نظام و رشد و تعالی کشور باشد و در این مسیر باید به افراد حاشیه ساز هم توجه نکرد.