اعتبار دیده شده برای منوریل کرمانشاه یعنی بهره برداری از آن در 30 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه در دولت یازدهم با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استاندار کرمانشاه و سایر مدیران کل ادارات و روسای سازمانهای استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با محوریت بررسی نیازهای بودجه ای و اعتبارات این استان برگزار شد.

شهردار کرمانشاه در این جلسه اهم خواسته های خود از دولت را به پروژه منوریل کرمانشاه اختصاص داد.

پیمان قربانی اظهار داشت: پروژه منوریل کرمانشاه با اعتبار اولیه 580 میلیارد تومان آغاز شد و این در حالی است که تا نون 250 میلیارد برای آن تخصیص یافته است.

قربانی با اشاره به در نظر گرفتن اعتبار 32 میلیار تومانی برای منوریل کرمانشاه در بودجه سال آینده، گفت: با این مبلغ می توان برآورد کرد که افتتاح منوریل کرمانشاه بیش از 3 دهه به طول خواهد انجامید که اصلا قابل توجیه نیست.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: یکی از معضلات مهم شهر کرمانشاه در این روزها ترافیک است که عمده مطالبات مردم هم رسیدگی به همین مشکل و برطرف کردن ترافیک بوده که منوریل در حل آن می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

قربانی گفت: منوریل قابلیت و توانایی این را دارد که روزانه 16 هزار مسافر در شهر کرمانشاه را جابه جا کند و خواست ما از دولت این است که به این مطالبه اساسی مردم در حوزه مدیریت شهری کرمانشاه توجه خاصی داشته باشد.