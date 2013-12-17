احمد رضی رئیس جدید دانشگاه گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه سه شنبه در تالار حکمت دانشگاه گیلان افزود: دانشگاهیان نقش مهمی در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی دارند.

عبدالحسین فریدون افزود: اقتصاد سنتی جوابگوی نیازهای دنیای مدرن نیست و برای تحقق حماسه اقتصادی دانشگاهیان باید وارد عمل شوند تا کشور یک اقتصاد دانش بنیان داشته باشد.

وی اظهارداشت: دانشگاهیان باید چرخه تولید علم و دانش به ثروت را باید تکمیل کنند.

مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اذعان داشت: تحولات عظیم اقتصادی و علمی تنها در سایه توسعه علمی امکان پذیر خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: دانشگاه گیلان از دانشگاه های برتر کشور است.

محمد احمدی پور افزود: دانشگاه باید سرشار از نشاط علمی و ذوق هنری باشد که این مهم در سایه یک مدیریت آگاهانه دست یافتنی است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان نیز در این مراسم گفت: مسئولیت امانتی در دست مسئولان است.

حجت الاسلام سعید مهدوی افزود: محیط دانشگاه باید سرشار از طراوت، علم خواهی و معنویت طلبی باشد.