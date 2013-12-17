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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۳۵

احمد رضی رئیس جدید دانشگاه گیلان شد

احمد رضی رئیس جدید دانشگاه گیلان شد

رشت – خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی "احمد رضی" به عنوان رئیس جدید دانشگاه گیلان معرفی و از زحمات "عبدالله حاتم زاده" قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری شامگاه سه شنبه در  تالار حکمت دانشگاه گیلان افزود: دانشگاهیان نقش مهمی در تحقق حماسه سیاسی و  اقتصادی دارند.

عبدالحسین فریدون افزود:  اقتصاد سنتی جوابگوی نیازهای دنیای مدرن نیست و برای تحقق حماسه اقتصادی دانشگاهیان باید وارد عمل شوند تا کشور یک اقتصاد دانش بنیان داشته باشد.

وی اظهارداشت: دانشگاهیان باید چرخه تولید علم  و دانش به ثروت را باید تکمیل کنند.

مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اذعان داشت: تحولات عظیم اقتصادی و علمی تنها در سایه  توسعه علمی امکان پذیر خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: دانشگاه گیلان از دانشگاه های برتر کشور است.

محمد احمدی پور افزود:  دانشگاه باید سرشار از نشاط  علمی و ذوق هنری باشد که این مهم در سایه یک مدیریت آگاهانه دست یافتنی است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان نیز در این مراسم گفت:  مسئولیت امانتی در دست مسئولان است.

حجت الاسلام سعید مهدوی افزود: محیط دانشگاه باید سرشار از طراوت، علم خواهی و معنویت طلبی باشد. 

کد مطلب 2197954

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