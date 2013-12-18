به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله خورشیدی سه شنبه شب در نشست با شهرداران و اعضای شورای شهر شهرستان دشتستان اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی از سوی نماینده دشتستان در مجلس برای حل مشکلات شوراها و شهرداری‌های استان صورت گرفته است که لازم است از این تلاش‌ها تقدیر کنیم.

وی به خواسته‌های مشترک و شوراها در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و بیان داشت: همه این مشکلات را نمی‌توان در یک روز حل کرد و باید در مسیر قانونی برای حل این مشکلات تلاش کنیم.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر افزود: شوراها باید همواره وظایف نظارتی خود را دنبال کنند و کمتر در کارهای مربوط به شهرداران دخالت کنند و امور اجرایی را به شهرداران واگذار کنند.

وی با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، اضافه کرد: جذب نیروی انسانی بی‌رویه و غیرمجاز در دوره‌های مختلف باعث شده تا تعداد این نیروها بالا برود و درآمدهای پائین شهرداری‌ها کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد.

اجرای طرح جامع مطالعاتی شهرهای زیر 20هزارنفر

خورشیدی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شوراها و کارکنان شهرداری‌ها برای نخستین بار در استان بوشهر، ادامه داد: تلاش داریم این دوره‌ها به صورت مستمر و منطم برگزار شود تا آموزش‌های لازم ارائه شود.

وی خاطرنشان ساخت: طرح جامع شهرهای زیر 20هزارنفر با اعتبار هشت میلیارد ریال توسط دفاتر فنی و امورشهری استانداری اجرا می‌شود که این طرح در 18 شهر آماده شده و قرارداد ان بسته شده است.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر اذعان داشت: زلزله و سیلاب خسارت‌های زیادی در نقاط مختلف استان بوشهر داشته است و اجرای طرح مطالعاتی جامع شهری برای اصلاح رودخانه‌های فصلی و کاهش خسارت سیلاب‌های احتمالی آغاز شده است.

ارائه طرح توجیهی برای خرید ماشین‌الات برای شهرداری‌ها

وی بیان داشت: پیشنهادی برای اصلاح قانون توزیع عوارض آلایندگی هوا و ارزش افزوده کارخانجات تولیدی ارائه کرده‌ایم که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و امیدواریم نمایندگان استان در مجلس توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.

خورشیدی به ویژگی‌های این طرح اشاره کرد و افزود: با تصویب این طرح، عوارض الایندگی و ارزش افزوده تنها به یک شهر نمی‌رسد و به طور یکسان بین شهرداری‌ها تقسیم می شود.

وی از فرسودگی و کمبود در ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات برخی از شهرها به عنوان دیگر مشکلات شهرداری‌ها یاد کرد و ادامه داد: برای خرید ماشین آلات طرح توجیهی تهیه کرده‌ایم و وام هایی با بهره چهار درصد برای این منظور وجود دارد.