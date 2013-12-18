اختصاص 9 میلیارد و 270 میلیون ریال در بخش پژوهش دانشگاه منابع طبیعی گرگان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز دستار شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر افزود: دانشگاه منابع طبیعی گرگان به دلیل قدمت و داشتن پتانسیل های مطلوب در حوزه آبخیزداری به عنوان یک قطب در سطح کشور مطرح می باشد.

وی ادامه داد: این دانشگاه با ثبت 15 اختراع به لحاظ علمی در سطح کشور برتر است.

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ 24 گزارش نهایی در طرح نحقیقاتی و تصویب یک صدو 45 عنوان پیشنهاد طرح تحقیقاتی را از جمله عملکرد بخش پژوهش دانشگاه دانست و تصریح کرد: پیگیری امور مربوط به تفاهم نامه با مرکز تحقیقات و اجرایی استان و کشور نیز از عملکرد فعالیت های این دانشگاه در سال جاری است.

در خاتمه این مراسم از محمد رضا ایمانپوراز دانشگاه شیلات و محیط زیست، افشین سلطانی از دانشگاه تولید گیاهی، امیر احمد دهقانی از دانشکده مهندسی آب وخاک، ابوالقاسم خزاییان از دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، فرهاد خرمالی نمونه از تالیف کتاب، محسن یزدانییان نمونه از ترجمه کتاب، غلام حسین عبدالله زاده نمونه، حسین رسالتی برتر دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، محمدرضا کاووسی از دانشکده علوم جنگل، سعید زره داران دانشکده علوم دامی و سید مهدی جعفری از دانشکده علوم صنایع غذایی به عنوان پژوهشگر برتر تقدیر شد.

