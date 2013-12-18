تدبیری عالمانه برای نزدیکی دو جامعه علمی و دینی/ وحدت حوزه و دانشگاه سمبلی برای حرکت فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، 27 آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز شهادت آیت الله محمد مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده، یکی از یادگارهای به جا مانده از معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به شمار می رود و از تدابیر مهمی است که با بصیرت آن رهبر دلسوز و آگاهیش به همه عصرها و زمان ها انجام گرفت.

طی قرن های گذشته استعمارگران برای بیگانه کردن نسل های روبه رشد کشورهای اسلامی از اسلام و خاموش کردن مسئله ایمان و وجدان دینی در بین آحاد جامعه اقدامات متعددی انجام دادند. آنان در طراحی نقشه های فتوحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به مانع عمده ای برخورد کردند و آن اعتقادات اسلامی ملت ها بود، زیرا اسلام مصداق کامل دینی بود که با حمله و یورش همه جانبه و تجاوزکارانه دولت های استعماری به مناطق مختلف دنیا بویژه مناطق اسلامی مبارزه می کرد.

امام راحل با آگاهی کامل نسبت به واقعیت های تاریخی، راه حل مشکلات را شکل گیری و بقاء استقلال معرفی و با طرح شعار نه شرقی نه غربی کشور را از آمیخته شدن به هر منجی ساختگی بر حذر داشت. روشنفکران و تحصیلکردگان جدید را توصیه به آشنایی و بکارگیری دین و ایمان مذهبی در فعالیت های خود کرد و نیز آشنا شدن روحانیان با پیشرفت های علمی جهان و تجربه ها و روش های جدید علمی را ضروری دانست.

شهید مفتح از جمله افرادی بود که توطئه های استعمار در جدا نگه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی را با تمام وجود احساس کرد و در راه تحقق بخشیدن به آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایجاد وحدت میان دو قشر جامعه را وجهه همت خود قرار داد.

سخنرانی های ایشان در مسجد دانشگاه برای ترغیب نسل روشنفکر و تحصیلکرده با اسلام اثر بسزایی داشت و حال به مناسبت مجاهدت ایشان در راه تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه روز شهادت این عالم گرانقدر روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد.

وحدت حوزه و دانشگاه سمبلی برای حرکت فرهنگی جدید در ایران اسلامی

امام جمعه دامغان از وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان سمبلی برای حرکت فرهنگی جدید در ایران اسلامی یاد کرد و گفت: این روز نماد پیوند و نهضتی فرهنگی در راستای رشد، تعالی، بالندگی و توسعه همه جانبه کشور و امت اسلامی و انقلابی ایران است.

حجت الاسلام سید محمود ترابی با بیان این مطلب که حوزه و دانشگاه دو درخت تنومند اسلام هستند که از قرآن و حقایق آسمانی تغذیه می کنند افزود: ثمره این دو درخت کمال، نیکی و ارزش های متعالی انسان است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت بین دو نهاد فرهنگی و علمی حوزه و دانشگاه آثار و برکات فراوانی در حوزه های اجتماعی، دینی، فرهنگی و علمی به همراه دارد خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه باید با برقراری تعامل و تبادل بتوانند به وحدت پایدار کمک کنند و از این فرصت که دارند نهایت استفاده و بهره برداری را داشته باشند و برای حوزه و دانشگاه نقش مهم و تاثیرگذار را ایفا کنند.

پیوند حوزه و دانشگاه برکات عظیمی برای کشور در بر دارد

فرماندار شهرستان دامغان نیز با اشاره به برکات عظیم پیوند حوزه و دانشگاه برای کشور تصریح کرد: وجود این دو نهاد ارزشمند از موهبت های الهی است و دانشجویان و طلاب از فرزندان ملت ایران هستند.

مرتضی علی آبادی با اشاره به این نکته که پیوند دو نهاد تاثیرگذار حوزه و دانشگاه ضامن تثبیت و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است عنوان کرد: جدایی حوزه و دانشگاه به اندازه جدایی دین از سیاست مانع تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان این مطلب که دشمنان پیدا و پنهان ما تلاش دارند به هر نحو ممکن جامعه علمی و نخبگان دانشگاهی را از روحانیت دور نگه دارند تا بتوانند به اهداف شوم خود برای تضعیف دستاودهای انقلاب دست پیدا کنند اذعان داشت: علم و دانش رکن و پایه اساسی برای ترقی جامعه است و امروز وحدت حوزه و دانشگاه باید بیشتر از هر زمان دیگر محکم تر باشد.

حوزه و دانشگاه دو پایگاه علمی مهم کشور

امام جمعه موقت دامغان هم از حوزه و دانشگاه به عنوان دو پایگاه علمی مهم در کشور یاد کرد و ابراز داشت: امروز وحدت این دو باید هر چه بیشتر عمیق شود و این امر جز با شناخت شرایط کشور امکان پذیر نیست.

حجت الاسلام احمد فوادیان با اشاره به این مطلب که پرورش یافتگان حوزه و دانشگاه منشا تحولات اجتماعی زیادی در جامعه هستند تاکید کرد: با پیروزی انقلاب عظیم جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام عظیم الشان، امروز در حوزه و دانشگاه شاهد برکات فراوان هستیم که به واسطه حساسیت و تاکید امام راحل بر مسئله وحدت حوزه و دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه توده های مردم باید به دانشگاه و حوزه های علمیه توجه کرده و ارتباط خود را با این دو تقویت کنند اظهار داشت: تفرقه و جدایی بین حوزه و دانشگاه از توطئه های دشمنان است تا از این طریق بتوانند به انقلاب و دستاوردهای آن یعنی حوزه و دانشگاه ضربه وارد کنند.

طلبه و دانشجو هر دو برای کسب علم گام بر می دارند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز با بیان این مطلب که طلبه و دانشجو هر دو برای کسب علم گام بر می دارند و به علم و دانش اهمیت می دهند گفت: ارتباط حوزه و دانشگاه هر چه بیشتر باشد بهتر می توانند در بحث های تخصصی ورود پیدا کرده و به رشد و توسعه علمی و دینی جامعه کمک کنند.

حجت الاسلام مصطفی تقوی با یادآوری این مطلب که یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران وحدت حوزه و دانشگاه است چرا که امروزه این همه ترقی علمی و اخلاقی برگرفته از وحدت حوزه و دانشگاه است افزود: وحدت رمز اصلی پیروزی در همه امور علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی با تاکید بر این که حوزه ودانشگاه دو بال پرنده در حال پرواز علم هستند و هر چه این وحدت عمیق تر شود پرواز با اوج بیشتری انجام خواهد شد خاطرنشان کرد: دانشجو و طلبه هر دو باید مجهز به علم سیاست باشند و در کنار وحدت به مقوله سیاسی جامعه نیز بپردازند و از آن غافل نشوند.

شهید مفتح نماد وحدت حوزه و دانشگاه بود

رئیس دانشکده علوم قرآنی دامغان نیز با بیان این مطلب که شهید مفتح نماد حوزه و دانشگاه بود و باید تلاش کرد تا وحدت بین این دو قشر مهم و کلیدی جامعه یعنی روحانیت و دانشجو تقویت شود تصریح کرد: امام (ره) بارها بر وحدت بین این دو نهاد تاکید داشتند و فرمودند روحانیت و دانشگاه نباید از هم جدا شوند که اگر این اتفاق افتاد به هلاکت ملت، کشور و اسلام منجر خواهد شد.

حجت الاسلام لطف الله خراسانی با تاکید بر توجه به وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد: تعامل و تبادل نظر صاحب نظران در حوزه و دانشگاه به پویایی هر دو این نهاد برای نیل به وحدت پایدار کمک می کند.

وی با بیان این مطلب که، شهید مفتح فردی وارسته و لایق بود که خدمات ارزنده ای در حوزه و دانشگاه با تالیفات ارزشمندی که در این زمینه داشت انجام داد اذعان داشت: امام راحل به همین علت روز شهادت این شخصیت بزرگوار را به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کرد.

وحدت حوزه و دانشگاه توسعه علم و اخلاق را به همراه دارد

رئیس حوزه علمیه امام کاظم(ع) دامغان نیز وحدت بین حوزه و دانشگاه را عامل توسعه علم و اخلاق دانست و ابراز داشت: حوزه و دانشگاه در کنار یکدیگر هستند و باید با تقویت این پیوند، این دو نهاد را به راه و مسیر توسعه علمی، اخلاقی و فرهنگی بهتر از گذشته رهنمون شد.

حجت الاسلام محمد حسین رستمیان با اشاره به اینکه فرهیختگان دانشگاه و حوزه باید با تعامل هر چه بیشتر در جهت تحقق آرمان های نظام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارند اظهار داشت: باید با برگزاری جلسات مستمر بین حوزه و دانشگاه و ورود به مسائل تخصصی به رشد و آگاهی جامعه نیز کمک کرد چرا که هر چه این جلسات منظم تر برگزار شود شاهد رشد و توسعه علمی، اخلاقی و فرهنگی بیشتری در جامعه خواهیم بود.

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گزارش از سید علی میرعمادی