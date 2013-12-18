سامانه مسافربری فعلی دماوند درخور شأن و شایسته شهروندان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز 26 آذر ماه مصادف با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه حمل و نقل درون شهری و بروی شهری دماوند با حضور مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات سینما پرستو گیلاوند برگزار شد.

در این مراسم شهردار دماوند اظهار داشت: این شهرستان باتوجه به توسعه روز افزون و نرخ جمعیت بالا، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسبی برخوردار نیست.



عباس صفری ادامه داد: اگرچه واگذاری زمین و نقشه‌ برداری آن به اتمام رسیده اما احداث پایانه مسافربری نیازمند اعتبارات کافی است و در صورت تامین بودجه در آینده ای نزدیک شاهد ساخت این سامانه خواهیم بود.

این مسئول با اشاره به اهمیت برنامه ریزی صحیح و دقیق در رفع مشکلات و معضلات بخش حمل و نقل عمومی شهرستان یادآور شد: تهیه طرح جامع ترافیک شهر دماوند مشتمل بر اصلاح تقاطع‌ها، میادین، تابلوها، چراغهای راهنمایی، خط کشی‌ها، برجستگی‌ها و هدایت‌های ترافیکی از جمله برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته است.

صفری یادآور شد: راه اندازی دو جایگاه سوخت CNG در بلوار بعثت و بلوار آیت‌الله خامنه‌ای گیلاوند و ساماندهی ایستگاه های تاکسی گیلاوند و دماوند از اقدامات در حال اجرا است که جایگاه سوخت CNG بزودی افتتاح خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: شهرداری دماوند در بخش حمل و نقل در میان شهرستانهای استان تهران رتبه نخست را کسب کرده و امید می رود با برنامه‌هایی پیش بینی شده به سوی افق روشن‌تری برای فردای بهتر شهر حرکت کنیم.

توجه و رسیدگی به مطالبات و مشکلات رانندگان از دغدغه های آنان می کاهد

امام جمعه دماوند در این مراسم نیز رانندگی را از مشاغل سخت اعلام کرد و اظهار داشت: رانندگان از اقشار زحمت کش و شریف جامعه هستند که بررسی مشکلات و مسائل آنان را باید در اولویت قرار داد.

حجت الاسلام محمد علاء الدینی اضافه کرد: توجه به مطالبات به حق، رسیدگی به مشکلات آنان، بهبود وضعیت حمل و نقل از دغدغه های این قشر می کاهد.

در ادامه مراسم مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور اعلام کرد: 26 آذر یادآور صدور فرمان امام خمینی(ره) در سال 62 در زمینه اعزام رانندگان برای تخلیه و بارگیری از بنادر بود.

سعید قیصر با بیان اینمه تنگناها و محدودیت هایی در حمل و نقل کشور با بروز جنگ بوجود آمد، افزود: در پی صدور فرمان امام خمینی(ره) سیل خروشان رانندگان برای تخلیه و بارگیری به بنادر روانه شد و آنان نیز همپای سایر اقشار جامعه در حماسه سیاسی و اقتصادی نقش آفرینی کردند.

وی شغل رانندگی را شریفترین و خالصترین مشاغل خواند و گفت: رانندگان صادق ترین افراد و کسبه و حبیب الله و محبوب خداوند هستند.