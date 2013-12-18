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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۸:۳۳

اختصاص اعتبار به پروژه هاي بالاي 80 درصد قوه قضائيه/ پرونده وزارت دادگستری در مجلس

اختصاص اعتبار به پروژه هاي بالاي 80 درصد قوه قضائيه/ پرونده وزارت دادگستری در مجلس

عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: بر اساس بودجه سال 93 تمامي طرحهاي بالاي 80 درصد قوه قضائيه برای سال آينده تامين اعتبار مي شود.

ابوالفضل ابوترابي فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رايزني ها براي افزايش بودجه دستگاه قضايي گفت: موضوع بودجه براي تمامي بخشهاي كشور است و نمي توان گفت فقط براي قوه قضائيه بودجه كمي در نظر گرفته شده ولي بر اساس برنامه بودجه سال 93 تمامي طرح هايي كه بيش از 80 درصد پيشرفت داشته اختصاص كامل بودجه به آنها تعلق مي گيرد.

وي در مورد دستور كار كميسيون قضايي مجلس گفت: هنوز دستور كار اعلام نشده ولي پرونده لايحه افزايش ظرفيتهاي وزارت دادگستري كه هم در سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و هم در برنامه پنجم توسعه است در جلسه بعدي كميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد. البته هر چند نظر رئيس قوه قضائيه اين است كه اين فضا تغيير نكند ولي بر اساس قانون بايد كار كرد.

کد مطلب 2198000

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