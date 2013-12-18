63 تیم پلیس راه به مسافران زمستانی همدان خدمات رسانی می کنند

سرهنگ محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی استان همدان همانند سال های گذشته آماده اجرای طرح زمستانی پلیس در راستای خدمت رسانی و کمک به مسافران و جلوگیری از حوادث جاده ای است.

وی با بیان اینکه 63 تیم پلیس راه در استان همدان طرح زمستانی را در محور های مواصلاتی و جاده های این استان اجرا می کنند، بیان داشت: موقعیت استان همدان و اینکه در راه اتصالی استان های غرب کشور قرار دارد موجب شده همدان آمارهای تصادفات کشور را جابه جا کند چراکه از موقعیت حساسی برخوردار است.

مهدیان نسب با بیان اینکه نیروهای پلیس راه در گردنه اوج و همه کسی و اسد آباد مستقر هستند، افزود: نیروی انتظامی استان همدان آمادگی دارد با کمک یگان های امداد استان همدان طرح زمستانی موفقی را در استان همدان اجرا کند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه در مجموع 33پایگاه در استان همدان آماده خدمت رسانی به در راه ماندگان و مسافران هستند، عنوان داشت: با همکاری هلال احمر،اورژانس و شهرداری و نیروی انتظامی 273 خودرو برای اجرای طرح زمستانی در استان همدان بکار گرفته شده است.

مهدیان نسب با تاکید بر اینکه طرح زمستانی نیروی انتظامی استان همدان از 20 آذر ماه شروع شده است، ابراز داشت: در زمان بارش برف سنگین طرح های ویژه عملیاتی در استان اجرا می شود و در صورت نیاز با استان های همجوار برای کمک و امداد رسانی هماهنگی انجام شده است.