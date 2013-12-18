خير بجنوردي قطعه زمين 2.7 هكتاري را وقف حوزه علميه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حجت سالاري مكي عنوان كرد: طهماسب فرحدل، خير نيك انديش بجنوردي يك قطعه زمين دو هكتار و هفت هزار مترمربعي خود در محدوده تخته اركان بجنورد را وقف حوزه علميه خراسان شمالي كرد.

وي اظهار داشت: وقف نامه اين قطعه زمين تنظيم شده و بر اساس برنامه قرار است در اين زمين براي طلاب و روحانيان استان مجتمع مسكوني ايجاد شود.

به گفته حجت‌الاسلام سالاري در اين زمين براي طلاب و روحانيان متأهل فاقد مسكن، منزل مسكوني احداث مي‌شود تا زمينه ماندگاري و عدم مهاجرت آنها فراهم شود.

وي با بيان اين كه اين خير بجنوردي پيش از اين نيز چندين مورد وقف در زمينه حوزه هاي علميه انجام داده است، اضافه كرد: طهماسب فرحدل در سال هاي اخير دو هكتار زمين براي حوزه علميه امام خميني(ره)، دو هكتار زمين براي حوزه علميه امام صادق(ع) و دو هكتار زمين نيز براي حوزه علميه خواهران الزهرا(س) در بجنورد وقف كرده است.

حجت‌الاسلام سالاري افزود: اين نيکوکار كه پيش از اين زمين بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي و امام علي(ع) بجنورد و نيز اداره کل بهزيستي خراسان شمالي را هم وقف كرده، واقف شاخص در زمينه وقف در بخش حوزه هاي علميه محسوب مي‌شود.

به گفته مسؤول نمايندگي حوزه علميه خراسان شمالي برخي از ادارات استان نيز اقدام به وقف در راستاي اهداف حوزه‌هاي علميه مي‌كنند، حجت‌الاسلام سالاري مكي افزود: اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي در سه شهرستان بجنورد، فاروج و جاجرم بيش از 1.5 هكتار زمين وقف حوزه هاي علميه كرده است.

اهل سنت خراسان شمالي زمين حوزه علميه حضرت زهرا(س) را وقف كردند

گفتني است، چندي پيش شماري از پيروان اهل سنت خراسان شمالي نيز پنج هزار مترمربع زمين را وقف مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) کردند.

اواخر محرم امسال بود كه شماری از ترکمنان اهل سنت روستای دشتک علیا از توابع شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالی پنج هزار متر مربع زمین خود را برای توسعه فضای آموزشی و فرهنگی مدرسه علمیه حضرت فاطمه زهرا(س) وقف کردند.

حدود 10 درصد از جمعيت 867 هزار نفري خراسان شمالي را ترکمن های اهل سنت تشکیل می‌دهند که در شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگلان سکونت دارند و بر اساس اعلام علی پرهیزكار، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مانه و سملقان وقف زمین مزبور برای توسعه مدرسه علمیه اهل سنت دخترانه در این شهرستان نخستين وقف پيروان اهل سنت اين شهرستان در اين زمينه بوده است.

گفتني است، اكنون خراسان شمالی دارای چهار هزار و 370 مورد موقوفه شامل موقوفات مسکونی، تجاری و زمین های مزروعی با هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده است.

در حالي كه بر اساس اعلام حجت الاسلام سيف الله سهرابي، مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي بيش از 65 درصد موقوفات اين استان وقف روضه سيدالشهدا(ع) هستند، سهم موقوفات فرهنگي در خراسان شمالي كمتر از دو درصد است.

چندي پيش حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي، نماينده ولي فقيه در استان كه رییس شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالي نيز هست؛ بر ضرورت تشکیل مجمع خیران حوزه علمیه در اين استان تأكيد كرده بود.

او در نشست هم اندیشی حوزه علمیه با صاحبنظران اجرایی و چهره های فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالي گفته بود كه تشکیل مجمع خیران در حوزه علمیه و سوق دادن موقوفات به سمت حوزه های علمیه به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس علمیه و رسیدن به حوزه ای که مورد توجه مقام معظم رهبری است؛ یک ضرورت مهم محسوب مي شود.

اكنون در شهرستان های مختلف خراسان شمالي چهارده مدرسه علمیه شامل هشت مدرسه ویژه برادران و شش مدرسه ویژه خواهران دایر است و امسال در این مدارس بیش از هزار طلبه شامل 700 طلبه برادر و 300 طلبه خواهر مشغول تحصيل هستند.