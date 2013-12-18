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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۸:۲۸

در حملات تروریستی رخ داد؛

شهید و زخمی شدن دهها زائر اربعین حسینی در کربلای معلی

شهید و زخمی شدن دهها زائر اربعین حسینی در کربلای معلی

رسانه های خارجی از شهید و زخمی شدن دهها نفر از زائران اربعین حسینی در مرکز کربلا در حملات موشکی تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، چهار موشک شب گذشته به مرکز شهر کربلای معلی اصابت کرد که بر اثر آن دهها نفر شهید و زخمی شدند.

شلیک این موشکها از سوی گروههای تروریستی تکفیری در حالی صورت گرفت که میلیونها نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در حال عزیمت به این شهر هستند و هم اکنون این شهر مملو از زائران عاشق حسینی است..

منابع عراقی به این رسانه آلمانی گفتند چهار موشک به شهر کربلای معلی اصابت کرد که دو موشک به مرکز شهر و دو موشک دیگر به محله النقیب اصابت کرد که دهها نفر بر اثر آن شهید و زخمی شدند.

منابع عراقی گفتند انفجارها با وجود تدابیر امنیتی شدید و حضور گسترده نیروهای ارتش و پلیس و دستگاههای امنیتی در کربلای معلی و اطراف آن رخ داده است.
 

کد مطلب 2198007

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