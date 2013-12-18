450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی عصر دیروز در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی سال 1392 شهرستان ورامین با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام فراوان در سطح کشور اظهار داشت: اکنون بیش از 450 میلیارد تومان پروژه کلنگ زده شده در کشور وجود دارد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: بیمارستان قرچک، تکمیل متروی ورامین، استادیوم های شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا و تجهیز و ساخت بیمارستان شهید مفتح بخشی از پروژه های نیمه تمام منطقه ورامین، قرچک و پیشوا است.

وی ادامه داد: در بودجه سنواتی و در بهترین شرائط، 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به دولت برای تکمیل یا احداث پروژه های عمرانی در سطح کشور اختصاص داده می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود و مسئولان بخواهند با همین بودجه و امکانات، طرح های کلنگ زده را تکمیل کنند، به زمانی نزدیک به 15 سال نیاز است.

نقوی حسینی اظهار داشت: در مواقع تحریم و فشارهای اقتصادی و سیاسی وضعیت کمی متفاوت می شود و با توجه به شرائط میزان هزینه در بودجه های عمرانی تغییر می کند.

این مسئول بیان کرد: متروی ورامین به تهران پس از تلاش مسئولان و رایزنی های مختلف، توانست 85 میلیارد تومان بودجه دریافت کند و برای دریافت و تزریق پول به طرح های منطقه باید رایزنی های متعددی صورت پذیرد زیرا در کشور طرح های نیمه تمام زیادی وجود دارد که باید تکمیل گردد.

وی تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی بهترین راه برای حل مشکلات پروژه های عمرانی است و باید شرائط به گونه ای فراهم شود که سرمایه گذاران اقتصادی بتوانند در این زمینه ها وارد شده و به پیشرفت کشور کمک کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: امروز مسئولان و مدیران کشور در همه بخش ها در حال تلاش هستند و زحمت می کشند تا خدمت رسانی به ملت ایران تسریع شود.

نقوی حسینی گفت: باید توجه داشت که اکنون شهرداری ها بر اساس قانون نمی توانند از اعتبارات دولتی استفاده کنند و به صورت خودگردان اداره می شوند اما بسیاری از ادارات از شهرداری توقع کمک به بخش های مختلف را دارند.