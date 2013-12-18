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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۳

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رژه موتوری تاکسی های شهری در علی آباد/ دستگیری دو شکارچی متخلف

رژه موتوری تاکسی های شهری در علی آباد/ دستگیری دو شکارچی متخلف

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رژه موتوری تاکسی های شهری علی آبادکتول بمناسبت روزحمل ونقل برگزارشد، دوشکارچی متخلف در علی آبادکتول دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رژه موتوری بیش از یکصد دستگاه تاکسی مسیر ابتدا تا اتنتهای شهر علی آبادکتول از مسجد محمدیه تا الازمن را پیمودند و روز حمل و نقل را گرامی داشتند.

هدف ازاین کارناوال نمایش توان خدماتی حمل ونقل به شهروندان باخاطری آسوده بوده است.

شهرعلی آبادکتول بیش از200ناوگان مسافربری شهری دارد.

دستگیری شکارچیان متخلف

رییس اداره محیط زیست علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری 2 شکارچی متخلف در علی آبادکتول خبر داد و گفت: این متخلفین با سلاح شکاری و جنگی بهمراه 20 عددفشنگ شناسایی ، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

علی بیانی افزود:این شکاچیان دردهنه محمدآبادوزرین گل به دام افتادند.بیانی بااشاره به افزایش جمعیت حیوانات وپرندگان دراین منطقه بویژه قرقاول شکارچیان از این موقعیت سوءاستفاده می کنندامانیروهای ما هوشیارانه منطقه راتحت کنترل دارند.

کد مطلب 2198013

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