40 درصد قنوات شهر همدان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا روحی شامگاه سه شنبه در كميسيون فني، عمراني، امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان افزود: در حال حاضر اطلاعات آماري دقيقي در خصوص قنوات همدان در دسترس نيست و بسياري از قناتهاي شهر به دليل اينكه شناسايي نشدهاند بر اثر ساخت و ساز تخريب يا مسدود شدهاند.
روحي با بيان اينكه حدود 40 درصد از قنوات سطح شهر همدان شناسايي شدهاند، اظهار داشت: بيشتر اين قناتها در خارج از رينگ مركزي شهر آلودگي ندارند و در صورت شناسايي و داشتن اطلاعات دقيق از نقشه ميتوان آنها را احيا و يا حفظ كرد.
رئيس كميسيون فني، عمراني و امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان نیز بر لزوم مطالعات اكتشافي قنوات و مسيرهاي آنها تأكيد كرد و افزود: با شناسايي و مشخص كردن قنوات شهر ميتوان آنها را ساماندهي و احيا كرد.
حميدرضا طبيمسرور با بیان اینکه در گذشته به دليل عدم وجود شبكههاي آب شرب مكانيزه و امروزي، نحوه آبرساني به شهرها و آبياري مزارع و باغات با تكنيك ايجاد قنات و كاريز انجام ميشد، گفت: در این خصوص شبكههاي داخلي قنات از معابر و كوچهها گذشته و گاهي نيز از صحن حياط منازل و كاروانسراها و اماكن عمومي عبور ميكرد.
طبيمسرور با بيان اينكه مسير قنوات و كاريزها در ادوار گذشته از نظر فني اجرايي كاملاً استادانه طراحي و اجرا شده است، اضافه كرد: در اين راستا با استفاده از شيب طبيعي زمين، آبهاي زيرزميني مسافتهاي طولاني بر روي سطح زمين جاري بودند.
مسیر قنوات شهر همدان مسدود شده است
وي با اشاره به اينكه متأسفانه به دليل عدم آگاهي از وجود مكان و مسير قنوات شهر همدان با ساخت و سازهايي كه صورت گرفته مسير بسياري از قنوات مسدود شده است، اظهار داشت: اين امر خطری جدي برای سلامت بناهاي شهري است كه در اين راستا شهرداري بايد با شناسايي مسيرها و اعمال ضوابط قانوني در مراحل صدور پروانههاي ساختماني و كنترل در مراحل اجرايي، آنها را احيا كند.
رئيس كميسيون فني، عمراني و امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان با تأكيد بر حفظ و ايمني قنوات شهر همدان اظهار داشت: با كنترل مسير آب و سالمسازي آب قنوات ميتوان با توجه به كمبود آب از ظرفيت اين قناتها در مقولههاي موردنیاز متفاوت استفاده كرد.
حميدرضا طبيمسرور همچنين بر شناسايي املاك شهرداري تأكيد كرد و يادآور شد: با تكميل بانك اطلاعاتي شهرداري همدان ميتوان در ساخت و سازها از آن بهره گرفت.
رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين جلسه با انتقاد از اينكه بسياري از املاك و داراييهاي شهرداري همدان در سامانه بانك اطلاعاتي ثبت نشده است، تأكيد كرد: املاك و مستغلات شهرداري بايد هر چه سريعتر شناسايي و به ثبت برسند.
رضا ميرزايي اظهار داشت: باید در تكميل و به روزرساني اطلاعات داراييها و املاك شهرداري در سيستم، از افراد ديگرنيز كمك گرفته شود.
نايب رئيس كميسيون فني، عمراني و امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان نيز ضمن تأكيد بر توجه به زيرساختهاي شهري بر لزوم احياي قنوات برای بهرهوري امروزه تأكيد كرد.
ابراهيم مولوي همچنين در خصوص مديريت واحد قنوات شهر كه در حال حاضر با شهرداري است، مديريت شهري را وظيفهمند مسائل قنوات دانست.
معاون برنامهريزي شهرداري همدان با بيان اينكه تاكنون كار مطالعاتي ويژهاي بر قنات شهر صورت نگرفته است، گفت: در اين راستا شهرداري امسال اقدام مطالعاتي قنوات را پيشبيني كرده است.
معصومزاده اضافه كرد: در راستاي ساماندهي قنوات شهر همدان بايد مسير سرچشمه قنوات را شناسايي و هدايت كرد.
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