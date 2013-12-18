به گزارش خبرگزاری مهر، چنگیز حسنی با اشاره به موضوع بخش بین الملل که حول محور مقاومت و بیداری اسلامی برگزاری می شود، گفت: در همه آثار رسیده به طور مستقیم و غیر مستقیم نگاه استکبارستیزی مشهود است.

وی ادامه داد: در میان آثاری که دیدم موضوعات مربوط به غزه و مصر بیشتر بوده است که این مهم به دلیل حساسیت بیشتر این دو موضوع در یکی 2 سال اخیر بوده است. البته نباید فراموش کنیم موضوع مقاومت و بیداری اسلامی مربوط به یک کشور خاص نیست و بر این اساس آثاری هم درباره وقایع دیگر کشورها مثل لیبی و تونس به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

داور بخش بین الملل جشنواره جام جم گفت: اگرچه در دوره اول برگزاری این بخش بنا به تصمیم برگزارکنندگان جشنواره آثار تولید و پخش شده از شبکه های تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران در جشنواره حضور ندارند ولی امیدوارم از دوره بعد آثار برنامه‌سازان ایرانی هم در این بخش شرکت داده شود.

مدیر بخش بین الملل جشنواره جام جم، این رویداد را آغازی برای برقراری ارتباط با تلویزیون ها خارجی و برنامه سازان دیگر کشورها دانست و گفت: همین که فراخوانی منتشر می شود و آثار برنامه‌سازان دیگر کشورها ارسال می شود یعنی یک ارتباط دوسویه خوبی برقرار شده است. این ارتباط می تواند ادامه پیدا کند و ممکن است به خرید آثار و پخش آن ها هم منتج شود و حتی در مرحله بعد می‌توانیم برای تولید مشترک با آن‌ها همکاری داشته باشیم.

مدیر رسانه های بین الملل صداو سیما تصریح کرد: ما در این مسیر ظرفیت های موجود در رادیو و تلویزیون های دیگر کشورها را شناسایی می کنیم و آن ها هم کار ما را ارزیابی می کنند و این فرایند به برقراری ارتباط منجر خواهد شد.

حسنی همچنین به آثار کشورهای اروپایی حاضر در جشنواره اشاره کرد و گفت: شاید برای حرف زدن در این باره زود باشد چرا که هنوز حدود نیمی از کارها دیده شده اما می توان گفت آثار تلویزیون‌های اروپایی هم قابل توجه است.